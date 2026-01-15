В четверг, 15 января, около 1 часов сотрудникам Тернопольского районного управления полиции поступило сообщение о том, что в подъезде одной из многоэтажек на улице Киевской обнаружили младенца в сумке. Об этом сообщают в областном главке полиции Тернопольщины.

В подъезде в Тернополе нашли младенца в сумке: на улице сильный мороз

Ребенка доставили в медицинское учреждение, где его обследовали врачи. Медики установили, что младенец – девочка, появившаяся на свет за несколько часов до того, как ее нашли. В настоящее время ребенок находится в реанимационном отделении.

Журналисты местного издания "20 минут" сообщили , что новорожденную девочку нашла женщина, которая возвращалась из гостей. На улице в ту ночь было больше десяти градусов мороза. С тяжелым переохлаждением девочку доставили в больницу, за ее жизнь борются медики.

Девочка в реанимации, за ее жизнь борются медики, сообщил "20 минутам" гендиректор областной детской больницы Владимир Семерез.

"У нее тяжелое переохлаждение, когда поступила к нам, даже температура тела не определялась, — сообщил главврач. — Сейчас (на 12:00 15 января — ред.) температуру восстановили, но ребенок "на кислороде". Состояние тяжелое. Надеемся, все будет хорошо", – говорит врач.

Как узнали "20 минут", ребенка нашла женщина, которая возвращалась ночью из гостей. Туда шла за 2-3 часа до этого, и свертка на первом этаже не было. Как рассказали журналистам собственные источники, внимание женщины привлек пакет — он был яркого цвета и плотно набит какими-то вещами. Поэтому жительница Тернополя решила, что, вероятно, кто-то из жителей потерял это в подъезде. От сумки — ни звука. Вероятно, малыш был настолько переохлажден и обессилен, что даже плакать не мог. Потому что на улице в ту ночь было более 10 градусов мороза. Женщина заглянула в пакет — а там, замотанный в несколько полотенец и простыню, был ребенок. Она сразу вызвала скорую, а медики уже сообщили полиции.

Правоохранители разыскивают мать ребенка, оставленного в подъезде на Киевской, устанавливают возможных свидетелей и очевидцев происшествия, а также прорабатывают записи с камер видеонаблюдения с целью выяснения всех обстоятельств.

Полиция обращается к гражданам: если вам известна любая информация, которая может помочь следствию, просим сообщить по номеру (096) 657-82-04, на спецлинию "102" или обратиться в ближайшее отделение полиции.

Журналисты напоминают, что в приемном отделении роддома городской больницы №2 в Тернополе функционирует "Окно жизни", где можно анонимно оставить новорожденного ребенка.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в одном из роддомов столицы произошла трагедия: после тяжелых родов, во время которых младенец родился мертвым, на следующий день умерла и 36-летняя женщина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.