«Ждуни» окупації вже у тилу: хто допомагав Росії нищити центральні області

Контррозвідка Служби безпеки України затримала ворожу поплічницю, яка допомагала російським окупантам готувати повітряні удари по Черкаській та Полтавській областях. Зловмисниця передавала кураторам із фсб точні координати об'єктів критичної та енергетичної інфраструктури, а також державних установ у центральних регіонах нашої країни.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Як встановило слідство, на ворожі спецслужби працювала безробітна жителька Черкаської області. Шукаючи легких грошей у Telegram-каналах, вона привернула увагу російських вербувальників.

Для виконання завдань фсб жінка навіть вирушала у регулярні поїздки залізницею до сусіднього регіону. Там вона вишукувала локації енергетичних вузлів, позиції українських комплексів протиповітряної оборони та урядові будівлі.

"Для цього агентка під виглядом прогулянок обходила місцевість і приховано знімала потенційні "цілі" на телефонну камеру", — деталізують методи роботи зрадниці в СБУ.

Окрім виїздів у сусідню область, фігурантка активно шпигувала і вдома. На Черкащині її головним завданням було виявлення запасних командних пунктів, а також місць базування живої сили та важкої техніки Збройних Сил України.

"Під час розвідвилазок вона фотографувала та знімала на відео зовнішні фасади військових об’єктів", — зазначають у відомстві.

Спецоперація із затримання пройшла блискавично: співробітники СБУ схопили фігурантку "на гарячому", коли вона завершувала зйомку зовнішнього периметра одного з об'єктів Сил оборони. Під час обшуку у неї знайшли мобільний телефон із беззаперечними доказами роботи на країну-агресора.

Наразі слідчі Служби безпеки вже оголосили затриманій про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). За рішенням суду зловмисниця перебуватиме під вартою без жодної можливості вийти під заставу. За скоєне їй загрожує максимальне покарання — довічне ув'язнення з повною конфіскацією майна.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що журналіст та військові розповіли про ворожість місцевих "ждунів".