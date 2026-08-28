«Ждуны» оккупации уже в тылу: кто помогал России уничтожать центральные области

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала вражескую приспешницу, которая помогала российским оккупантам готовить воздушные удары по Черкасской и Полтавской областям. Злоумышленница передавала кураторам из ФСБ точные координаты объектов критической и энергетической инфраструктуры, а также государственных учреждений в центральных регионах нашей страны.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Как установило следствие, на вражескую спецслужбу работала безработная жительница Черкасской области. В поисках легких денег в Telegram-каналах она привлекла внимание российских вербовщиков.

Для выполнения заданий фсб женщина даже отправлялась в регулярные поездки по железной дороге в соседний регион. Там она разыскивала локации энергетических узлов, позиции украинских комплексов противовоздушной обороны и правительственные здания.

"Для этого агентка под видом прогулок обходила местность и скрыто снимала потенциальные цели на телефонную камеру", — детализируют методы работы предательницы в СБУ.

Кроме выездов в соседнюю область, фигурантка активно шпионила и дома. В Черкасской области ее главной задачей было выявление запасных командных пунктов, а также мест базирования живой силы и тяжелой техники Вооруженных Сил Украины.

"Во время разведвылазок она фотографировала и снимала на видео внешние фасады военных объектов", — отмечают в ведомстве.

Спецоперация по задержанию прошла молниеносно: сотрудники СБУ схватили фигурантку "с поличным", когда она завершала съемку внешнего периметра одного из объектов Сил обороны. Во время обыска у нее был найден мобильный телефон с бесспорными доказательствами работы на страну-агрессора.

Следователи Службы безопасности уже объявили задержанного о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). По решению суда злоумышленница будет находиться под стражей без возможности выйти под залог. За совершенное ей грозит максимальное наказание — пожизненное заключение с полной конфискацией имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что журналист и военные рассказали о враждебности местных "ждунов".