Жахлива трагедія в Індонезії: 7,8-метровий пітон проковтнув жінку, чоловік намагався врятувати її

В Індонезії, на території провінції Північне Малуку, зафіксували смертельний напад велетенської дикої тварини на людину. Жертвою трагічного інциденту, який стався 9 червня, стала 44-річна Елізабет Ямалау. Жінку повністю проковтнув сітчастий пітон, довжина якого сягала майже вісім метрів.

44-річна жінка померла після того, як її проковтнув великий пітон на Північному Малуку. ФОТО: Screengrab/Instagram/tribunternateofficial

Як повідомляє індонезійський інформаційний ресурс Detik, приблизно о 15:20 жінка вирушила до родинного саду, розташованого всього за триста метрів від її оселі, аби перегнати корову. Коли за три години вона так і не з'явилася вдома, її 52-річний чоловік Беньямін Ланто занепокоївся та пішов слідом. Прибувши на місце, чоловік побачив жахливу картину — його кохана опинилася у пастці гігантського плазуна. Він одразу кинувся у відчайдушний бій із хижаком.

Подробиці кривавої події згодом журналістам озвучив очільник місцевих правоохоронних органів острова Таліабу Аднан Вах'ю Кашогі.

"Її чоловік негайно спробував врятувати жертву, — зазначив керівник поліції в інтерв'ю 11 червня, — відрубавши змії голову за допомогою підручного інструменту".

Офіцер також додав, що звільнити жінку з полону вдалося дуже швидко, проте допомогти їй уже не було можливості.

"Ямалау знайшли мертвою після того, як Ланто вдалося витягнути її з пащі пітона", — констатував представник відомства.

Увечері того ж дня, близько 21:00, Беньямін за допомогою інших селян перевіз тіло дружини до будинку для підготовки до поховальної процесії. Через сплеск активності хижих плазунів у регіоні, правоохоронці звернулися до населення з офіційним попередженням щодо безпеки під час ведення господарства. Поліцейські закликали людей негайно інформувати про появу великих плазунів біля людських помешкань та бути гранично обережними під час перебування у джунглях, оскільки у період дощів загроза нападів диких тварин суттєво зростає.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що офіційно підтверджена нова найдовша дика змія у світі. Самка сітчастого пітона, виявлена в регіоні Марос на індонезійському острові Сулавесі, увійшла до Книги рекордів Гіннеса 2026 року, як рекордсменка серед змій за довжиною, що живуть у природі.