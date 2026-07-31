Ужасная трагедия в Индонезии: 7,8-метровый питон проглотил женщину, мужчина пытался спасти ее

В Индонезии, на территории провинции Северное Малука, зафиксировали смертельное нападение гигантского дикого животного на человека. Жертвой трагического инцидента, произошедшего 9 июня, стала 44-летняя Элизабет Ямалау. Женщину полностью проглотил сетчатый питон, длина которого достигала почти восьми метров.

44-летняя женщина умерла после того, как ее проглотил большой питон на Северном Малуке. ФОТО: Screengrab/Instagram/tribunternateofficial

Как сообщает индонезийский информационный ресурс Detik, примерно в 15:20 женщина отправилась в семейный сад, расположенный всего в трехстах метрах от ее дома, чтобы перегнать корову. Когда через три часа она так и не появилась дома, ее 52-летний муж Беньямин Ланто забеспокоился и последовал. Прибыв на место, мужчина увидел ужасную картину – его возлюбленная оказалась в ловушке гигантского пресмыкающегося. Он сразу бросился в отчаянный бой с хищником.

Подробности кровавого события впоследствии журналистам озвучил глава местных правоохранительных органов острова Талиабу Аднан Вахью Кашоги.

"Ее муж немедленно попытался спасти жертву, – отметил руководитель полиции в интервью 11 июня, – отрубив змее голову с помощью подручного инструмента".

Офицер также добавил, что освободить женщину из плена удалось очень быстро, однако помочь ей уже не было возможности.

"Ямалау нашли мертвой после того, как Ланто удалось вытащить ее из пасти питона", — констатировал представитель ведомства.

Вечером того же дня, около 21:00, Беньямин с помощью других крестьян перевез тело жены в дом для подготовки к похоронной процессии. Из-за всплеска активности хищных пресмыкающихся в регионе, правоохранители обратились к населению с официальным предупреждением о безопасности во время ведения хозяйства. Полицейские призвали людей немедленно информировать о появлении больших пресмыкающихся возле человеческих жилищ и быть предельно осторожными во время пребывания в джунглях, поскольку в период дождей угроза нападений диких животных растет.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что официально подтверждена новая самая длинная дикая змея в мире. Самка сетчатого питона, обнаруженная в регионе Марос на индонезийском острове Сулавеси, вошла в Книгу рекордов Гиннеса 2026 года, как рекордсменка среди змей по длине, живущих в природе.