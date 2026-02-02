Землетрус в Криму: поштовхи в Азовському морі відчули в кількох регіонах України

2 лютого в Азовському морі поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму стався землетрус магнітудою 4,8 бала. За даними сервісу Volcano Discovery, підземні поштовхи були зафіксовані об 11:47 за київським часом приблизно за 82 кілометри на північний захід від Керчі. Точну глибину вогнища наразі не встановлено, однак фахівці припускають, що землетрус був неглибоким, що й пояснює його відчутність на значній території.

Землетрус поблизу Криму. Фото з відкритих джерел

Про поштовхи повідомляли мешканці Криму, а також користувачі соцмереж із Донецької, Запорізької та навіть Дніпропетровської областей. Особливо сильні коливання, за інформацією моніторингового Telegram-каналу "Крымский ветер", відчули жителі окупованого міста Щолкіне в Керченському районі.

"Жителі міста Щолкіне в Керченському районі Криму, розташованого за 80 кілометрів від Керчі, відчули сильні поштовхи. У соціальних мережах місцеві жителі зазначають, що у квартирах затремтіли дивани, ліжка, шафи та люстри. Біля меблів відчинилися дверцята. Багато людей вибігли на двір", — йдеться у повідомленні.

Землетруси невеликої глибини часто сприймаються сильніше, ніж глибші поштовхи аналогічної магнітуди. Крим традиційно вважається сейсмонебезпечним регіоном, адже розташований на околиці Альпійсько-Гімалайського складчастого поясу. Лише в грудні тут фіксували серію землетрусів поблизу Севастополя та на південному узбережжі півострова.

Наразі інформації про руйнування чи постраждалих немає.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в січні цього року землетрус фіксували у Хмельницькій області.