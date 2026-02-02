Землетрясение в Крыму: толчки в Азовском море почувствовали в нескольких регионах Украины

Рубрики
2 февраля в Азовском море у побережья временно оккупированного Крыма произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла. По данным сервиса Volcano Discovery, подземные толчки были зафиксированы в 11:47 по киевскому времени примерно в 82 километрах северо-западнее Керчи. Точная глубина толчка пока не установлена, однако специалисты предполагают, что землетрясение было неглубоким, что и объясняет его ощутимость на значительной территории.
Землетрясение вблизи Крыма. Фото из открытых источников
О толчках сообщали жители Крыма, а также пользователи соцсетей из Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей. Особенно сильные колебания, по информации мониторингового Telegram-канала "Крымский ветер", ощутили жители оккупированного города Щелкино в Керченском районе.
Землетрясения небольшой глубины часто воспринимаются сильнее, чем более глубокие толчки аналогичной магнитуды. Крым традиционно считается сейсмоопасным регионом, ведь расположен на окраине Альпийско-Гималайского складчатого пояса. Только в декабре здесь фиксировали серию землетрясений вблизи Севастополя и южного побережья полуострова.
Пока информации о разрушении или пострадавших нет.