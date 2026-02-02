Землетрясение в Крыму: толчки в Азовском море почувствовали в нескольких регионах Украины

2 февраля в Азовском море у побережья временно оккупированного Крыма произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла. По данным сервиса Volcano Discovery, подземные толчки были зафиксированы в 11:47 по киевскому времени примерно в 82 километрах северо-западнее Керчи. Точная глубина толчка пока не установлена, однако специалисты предполагают, что землетрясение было неглубоким, что и объясняет его ощутимость на значительной территории.

Землетрясение вблизи Крыма. Фото из открытых источников

О толчках сообщали жители Крыма, а также пользователи соцсетей из Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей. Особенно сильные колебания, по информации мониторингового Telegram-канала "Крымский ветер", ощутили жители оккупированного города Щелкино в Керченском районе.

"Жители города Щелкино в Керченском районе Крыма, расположенного в 80 километрах от Керчи, почувствовали сильные толчки. В социальных сетях местные жители отмечают, что в квартирах задрожали диваны, кровати, шкафы и люстры. У мебели открылась дверца. Многие выбежали во двор", — говорится в сообщении.

Землетрясения небольшой глубины часто воспринимаются сильнее, чем более глубокие толчки аналогичной магнитуды. Крым традиционно считается сейсмоопасным регионом, ведь расположен на окраине Альпийско-Гималайского складчатого пояса. Только в декабре здесь фиксировали серию землетрясений вблизи Севастополя и южного побережья полуострова.

Пока информации о разрушении или пострадавших нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в январе этого года землетрясение было фиксировано в Хмельницкой области.