Захід України здригнувся: землетрус у Хмельницькій області
Захід України здригнувся: землетрус у Хмельницькій області

Магнітуда склала 1,5 — фахівці запевняють, що шкоди від такого землетрусу не буде, а поштовхи відчули лише прилади.

19 січня 2026, 14:01
Автор:
Проніна Анна

Сьогодні вранці, 19 січня, західну Україну здригнули підземні поштовхи. Землетрус зафіксували о 04:26 у Новоушицькій територіальній громаді Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Захід України здригнувся: землетрус у Хмельницькій області

Землетрус у Новоушицькій громаді Хмельниччини: підземні поштовхи відчули тільки прилади

За даними фахівців, поштовхи відбулися на глибині лише 1 кілометр, а магнітуда склала 1,5. Це означає, що землетрус належить до категорії "не відчутних", і жителі регіону його практично не помітили.

Експерти пояснюють, що подібні слабкі підземні поштовхи — звичайне явище для регіону. Вони не несуть загрози для будівель чи населення, але слугують нагадуванням про сейсмічну активність в Україні.

Наразі немає повідомлень про постраждалих чи пошкодження інфраструктури. Фахівці продовжують моніторинг, щоб вчасно реагувати на будь-які зміни в сейсмічній активності.

Жителям радять зберігати спокій і непокоїтися нема причини. 

Днями також зареєстровано землетрус в Дністровському районі Чернівецької області, Сокирянської ТГ, магнітудою 2,0 (за шкалою Ріхтера), на глибині 4 км. За класифікацією землетрусів відноситься до не відчутних. 

Читайте також в "Коментарях", що невеликі підземні поштовхи періодично трапляються в західних регіонах України, зокрема в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Ці регіони належать до сейсмічно активної зони, проте серйозні землетруси тут трапляються вкрай рідко. Фіксація навіть слабких сейсмічних коливань є частиною системного моніторингу, який допомагає фахівцям спостерігати за тектонічною активністю та прогнозувати можливі ризики. Головний центр спеціального контролю закликає мешканців залишати повідомлення, якщо вони все ж щось відчули. Це допоможе точніше оцінити параметри землетрусу та вдосконалити систему реагування.




