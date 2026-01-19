Запад Украины вздрогнул: землетрясение в Хмельницкой области

Сегодня утром, 19 января, западную Украину дрогнули подземные толчки. Землетрясение зафиксировали в 04:26 в Новоушицкой территориальной общине Каменец-Подольского района Хмельницкой области, сообщает Главный центр специального контроля.

Землетрясение в Новоушицкой общине Хмельнитчины: подземные толчки почувствовали только приборы

По данным специалистов, толчки произошли на глубине всего в 1 километр, а магнитуда составила 1,5. Это означает, что землетрясение относится к категории "неощутимых", и жители региона его практически не заметили.

Эксперты объясняют, что подобные слабые подземные толчки – обычное явление для региона. Они не представляют угрозы для зданий или населения, но служат напоминанием о сейсмической активности в Украине.

Пока нет сообщений о пострадавших или повреждении инфраструктуры. Специалисты продолжают мониторинг, чтобы своевременно реагировать на любые изменения в сейсмической активности.

Жителям советуют сохранять спокойствие и беспокоиться нет причин.

На днях также зарегистрировано землетрясение в Днестровском районе Черновицкой области, Сокирянской ТГ, магнитудой 2,0 (по шкале Рихтера), на глубине 4 км. По классификации землетрясений относится к не ощутимым.

Читайте также в "Комментариях", что небольшие подземные толчки периодически встречаются в западных регионах Украины , в частности в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Эти регионы относятся к сейсмически активной зоне, однако серьезные землетрясения здесь случаются крайне редко. Фиксация даже слабых сейсмических колебаний является частью системного мониторинга, помогающего специалистам наблюдать за тектонической активностью и прогнозировать возможные риски. Главный центр специального контроля призывает жителей оставлять сообщения, если они все-таки почувствовали. Это поможет более точно оценить параметры землетрясения и усовершенствовать систему реагирования.