"Зелених чоловічків" помітили на кордоні однієї з країн НАТО

Естонія повідомила про появу озброєних чоловіків без розпізнавальних знаків біля кордону з Росією. Інцидент стався увечері 10 жовтня поблизу села Саатсе, на ділянці, що проходить через територію Псковської області РФ. Після цього влада тимчасово обмежила рух через дорогу, щоб запобігти можливим провокаціям.

"Зелених чоловічків" на кордоні з Естонією. Фото з відкритих джерел

За даними Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії, патрулі спостерігали "значно підвищену активність" на російській стороні порівняно зі звичайними днями. На відео, оприлюдненому поліцією, видно семеро озброєних чоловіків, які стоять на дорозі неподалік кордону.

"Наші патрулі бачили пересування різних озброєних груп, що діяли в безпосередній близькості від кордону. За формою одягу було зрозуміло, що це не прикордонники", — заявив начальник бюро прикордонної охорони Мееліс Саарепуу.

За його словами, у певний момент ці люди вишикувалися поперек дороги, створюючи потенційну загрозу для цивільного транспорту. Естонські прикордонники одразу зупинили рух автомобілів, попередили водіїв про небезпеку та прийняли рішення тимчасово закрити проїзд.

Естонська сторона офіційно звернулася до Росії за поясненнями. Проте Москва заявила, що на її території відбувалися "штатні заходи" і нічого надзвичайного не сталося. Водночас у Таллінні підкреслили, що дії озброєних людей без розпізнавальних знаків виглядали як потенційна провокація.

"Російська сторона відповіла, що нічого там не відбувається, що це штатні заходи. Для нас це була небезпечна ситуація, і ми були змушені прийняти рішення про тимчасове закриття дороги через Саатсеський чобіт", — розповів Саарепуу.

Термін "зелені чоловічки" набув популярності після окупації українського Криму у 2014 році. Саме так називали російських військових без розпізнавальних знаків, які брали участь у захопленні півострова.

