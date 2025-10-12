"Зеленых человечков" заметили на границе одной из стран НАТО

Эстония сообщила о появлении вооруженных мужчин без опознавательных знаков у границы с Россией. Инцидент произошел вечером 10 октября вблизи села Саатсе, на участке, проходящем через территорию Псковской области РФ. После этого власти временно ограничили движение через дорогу, чтобы предотвратить возможные провокации.

"Зеленые человечки" на границе с Эстонией. Фото из открытых источников

По данным Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии, патрули наблюдали "значительно повышенную активность" на российской стороне по сравнению с обычными днями. На видео, обнародованном полицией, видны семь вооруженных мужчин, стоящих на дороге недалеко от границы.

"Наши патрули видели передвижение разных вооруженных групп, действовавших в непосредственной близости от границы. По форме одежды было понятно, что это не пограничники", – заявил начальник бюро пограничной охраны Меэлис Саарепуу.

По его словам, в определенный момент эти люди выстроились поперек дороги, создавая потенциальную угрозу гражданскому транспорту. Эстонские пограничники сразу остановили движение автомобилей, предупредили водителей об опасности и приняли решение временно закрыть проезд.

Эстонская сторона официально обратилась к Россит за разъяснениями. Однако Москва заявила, что на ее территории происходили "штатные меры" и ничего удивительного не произошло. В то же время в Таллинне подчеркнули, что действия вооруженных людей без опознавательных знаков выглядели как потенциальная провокация.

"Российская сторона ответила, что ничего там не происходит, что это штатные меры. Для нас это была опасная ситуация, и мы были вынуждены принять решение о временном закрытии дороги через саатсеский сапог", — рассказал Саарепуу.

Термин "зеленые человечки" приобрел популярность после оккупации украинского Крыма в 2014 году. Именно так называли русских военных без опознавательных знаков, участвовавших в захвате полуострова.

