Зброя для військових тільки на папері: яке озброєння так і не передали на фронт

Кречмаровская Наталия
В Україні проводили псевдозакупівлі РЕБ для військових — організована група “заробила” 5,6 млн грн.
Військові. Ілюстративне фото
В Офісі генерального прокурора повідомили, що на псевдозакупівлях РЕБ для військових: організованій групі повідомлено про підозру чотирьох фігурантам — до схеми були залучені фізична особа-підприємець, директор комунального підприємства, адвокат та керівник товариства.
В Офісі повідомили, що фігуранти організували схему заволодіння коштами Сіверськодонецької міської військової адміністрації, які виділялися на допомогу військовим частинам.
Далі, за схемою, підприємство уклало два договори на постачання засобів РЕБ із підконтрольними суб’єктами господарювання. Фактично ж, як повідомили в Офісі, обладнання не закуповувалося і не постачалося.
Щоб створити видимість виконання договорів фігуранти оформлювали підроблені акти приймання-передачі, накладні та інші документи, у тому числі з використанням реквізитів підприємств і військових частин.
Учасникам організованої групи повідомлено про підозру за ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена організованою групою в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану.
