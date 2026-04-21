Цинізм вражає: в Раді розповіли про схеми, які діють в українській армії

Народна депутатка Скороход розповіла про схеми розкрадання коштів на військових

21 квітня 2026, 14:06
Кречмаровская Наталия

Днями в Офісі генерального прокурора повідомили про розкриття незаконної схеми привласнення коштів — військове керівництво фіктивно оформляло людей на військову службу, які фактично не служили, однак виплати їм нараховували. 

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що у ТСК з питань розслідування порушень у Міноборони та ЗСУ регулярно стикалися з такими ситуаціями. 

“Тому цей випадок — лише один із багатьох, і він вкотре вказує на системну проблему. Це схеми, які роками працюють у багатьох бригадах. Але карають за них вибірково, адже є “свої”, яким все дозволено, а є “інші”, на яких періодично влаштовують показові розслідування”, — пояснила народна депутатка. 

За її словами, сама схема дуже проста і цинічна: військових, які пішли в СЗЧ, спеціально роками не подають у розшук, а статуси тих, хто зник безвісти, штучно “затримують”. Політик пояснила, що в результаті родини залишаються без законних виплат, а ці кошти осідають не лише в кишенях командирів на місцях, а і йдуть нагору, по чітко вибудованій корупційній вертикалі.

Народна депутатка підкреслила, що такі проблеми викривали та вирішували на ТСК, однак її діяльність не продовжили.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що військовому умовно знадобиться до 20 місяців, щоб купити квартиру у Києва. Такими розрахунками поділився народний депутат Горбенко. 

За його словами, “дронарі” на лінії бойового зіткнення отримують мінімум 120 тис. грн, тож за 3-4 роки можна комфортно виплатити весь кредит за програмою пільгового кредитування. 



Джерело: https://t.me/golosSkorokhod/656
