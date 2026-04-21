Цинізм вражає: в Раді розповіли про схеми, які діють в українській армії

Днями в Офісі генерального прокурора повідомили про розкриття незаконної схеми привласнення коштів — військове керівництво фіктивно оформляло людей на військову службу, які фактично не служили, однак виплати їм нараховували.

Війна в Україні.

Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що у ТСК з питань розслідування порушень у Міноборони та ЗСУ регулярно стикалися з такими ситуаціями.

“Тому цей випадок — лише один із багатьох, і він вкотре вказує на системну проблему. Це схеми, які роками працюють у багатьох бригадах. Але карають за них вибірково, адже є “свої”, яким все дозволено, а є “інші”, на яких періодично влаштовують показові розслідування”, — пояснила народна депутатка.

За її словами, сама схема дуже проста і цинічна: військових, які пішли в СЗЧ, спеціально роками не подають у розшук, а статуси тих, хто зник безвісти, штучно “затримують”. Політик пояснила, що в результаті родини залишаються без законних виплат, а ці кошти осідають не лише в кишенях командирів на місцях, а і йдуть нагору, по чітко вибудованій корупційній вертикалі.

Народна депутатка підкреслила, що такі проблеми викривали та вирішували на ТСК, однак її діяльність не продовжили.

