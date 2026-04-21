logo

BTC/USD

75984

ETH/USD

2307.39

USD/UAH

44.12

EUR/UAH

51.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Цинизм поражает: в Раде рассказали о схемах, которые действуют в украинской армии
НОВОСТИ

Цинизм поражает: в Раде рассказали о схемах, которые действуют в украинской армии

Народная депутат Скороход рассказала о схемах хищения средств на военных

21 апреля 2026, 14:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На днях в Офисе генерального прокурора сообщили о раскрытии незаконной схемы присвоения средств – военное руководство фиктивно оформляло людей на военную службу, которые фактически не служили, однако выплаты им начислялись.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход отметила, что в ВСК по вопросам расследования нарушений в Минобороны и ВСУ регулярно сталкивались с такими ситуациями.

"Поэтому этот случай — только один из многих, и он еще раз указывает на системную проблему. Это схемы, которые годами работают во многих бригадах. Но наказывают за них избирательно, ведь есть "свои", которым все разрешено, а есть "другие", на которых периодически устраивают показательные расследования", — пояснила народная депутат.

По ее словам, сама схема очень проста и цинична: вошедших в СЗЧ военных специально годами не подают в розыск, а статусы пропавших без вести искусственно "задерживают". Политик пояснила, что в результате семьи остаются без законных выплат, а эти средства оседают не только в карманах командиров на местах, но и идут вверх по четко выстроенной коррупционной вертикали.

Народная депутат подчеркнула, что такие проблемы разоблачали и решали на ВСК, однако ее деятельность не продолжили.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военному условно понадобится до 20 месяцев, чтобы купить квартиру у Киева. Таковыми расчетами поделился народный депутат Горбенко.

По его словам, "дроноводы" на линии боевого столкновения получают минимум 120 тыс. грн, поэтому за 3-4 года можно комфортно выплатить весь кредит по программе льготного кредитования.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/golosSkorokhod/656
Теги:

Новости

Все новости