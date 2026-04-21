Цинизм поражает: в Раде рассказали о схемах, которые действуют в украинской армии

На днях в Офисе генерального прокурора сообщили о раскрытии незаконной схемы присвоения средств – военное руководство фиктивно оформляло людей на военную службу, которые фактически не служили, однако выплаты им начислялись.

Народная депутат Анна Скороход отметила, что в ВСК по вопросам расследования нарушений в Минобороны и ВСУ регулярно сталкивались с такими ситуациями.

"Поэтому этот случай — только один из многих, и он еще раз указывает на системную проблему. Это схемы, которые годами работают во многих бригадах. Но наказывают за них избирательно, ведь есть "свои", которым все разрешено, а есть "другие", на которых периодически устраивают показательные расследования", — пояснила народная депутат.

По ее словам, сама схема очень проста и цинична: вошедших в СЗЧ военных специально годами не подают в розыск, а статусы пропавших без вести искусственно "задерживают". Политик пояснила, что в результате семьи остаются без законных выплат, а эти средства оседают не только в карманах командиров на местах, но и идут вверх по четко выстроенной коррупционной вертикали.

Народная депутат подчеркнула, что такие проблемы разоблачали и решали на ВСК, однако ее деятельность не продолжили.

