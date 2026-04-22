Оружие для военных только на бумаге: какое вооружение так и не передали на фронт

В Украине проводили псевдозакупки РЭБ для военных — организованная группа "заработала" 5,6 млн грн.

Военные. Иллюстративное фото

В Офисе генерального прокурора сообщили, что на псевдозакупках РЭБ для военных: организованной группе поставлено в известность о подозрении четырех фигурантов — к схеме были привлечены физическое лицо-предприниматель, директор коммунального предприятия, адвокат и руководитель общества.

В Офисе сообщили, что фигуранты организовали схему завладения средствами Северодонецкой городской военной администрации, выделявшимися на помощь военным частям.

"Схема была построена на искусственном создании потребности в закупке средств радиоэлектронной борьбы. Участники группы обеспечивали направление в военную администрацию поддельных писем якобы от военных подразделений, выполняющих боевые задания на Донецком и Запорожском направлениях, с просьбой приобрести РЭБ. Н а основании этих писем военная администрация выделяла средства коммунальному предприятию, директор которого входил в состав группы", – пояснили в прокуратуре.

Далее, по схеме, предприятие заключило два договора на поставку средств РЭБ с подконтрольными субъектами хозяйствования. Фактически же, как сообщили в Офисе, оборудование не закупалось и не поставлялось.

Чтобы создать видимость выполнения договоров, фигуранты оформляли поддельные акты приемки-передачи, накладные и другие документы, в том числе с использованием реквизитов предприятий и воинских частей.

"После этого бюджетные средства перечислялись на счета подконтрольных компаний, обналичивались и распределялись между участниками схемы. Общая сумма нанесенного ущерба составляет 5,6 млн грн", — говорится в сообщении.

Участникам организованной группы сообщено о подозрении по ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная организованной группой в особо крупных размерах и в условиях военного положения.

