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Затримано комбрига 155 ОМБр у СЗЧ та ще 9 осіб: Зеленський про вбивство братів Мосейчуків

Зеленський відреагував на затримання колишнього командира 155-ї ОМБр Лучанова

13 липня 2026, 13:46
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Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський прокоментував затримання ще одного підозрюваного у справі про викрадення та вбивство братів Максима і Романа Мосейчуків. За словами глави держави, серед затриманих є колишній командир 155-ї окремої механізованої бригади, який раніше самовільно залишив військову частину.

Затримано комбрига 155 ОМБр у СЗЧ та ще 9 осіб: Зеленський про вбивство братів Мосейчуків

Екскомбриг 155-ї ОМБр Станіслав Лучанов

Володимир Зеленський розповів, що про затримання комбрига 155 ОМБр Станіслава Лучанова йому доповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, правоохоронці вже затримали десятьох осіб, причетних до злочину.

"Жахлива трагедія, і всі винні у ній будуть притягнуті до справедливої відповідальності. Вже затримані 10 осіб. Це, на жаль, військовослужбовці і колишній командир 155-ї бригади. Все, що ними робилося, буде детально перевірено", — наголосив президент.

За словами Зеленського, справа має загальнодержавне значення, а правоохоронці повинні встановити всі обставини злочину та притягнути до відповідальності кожного причетного. 

Затримано комбрига 155 ОМБр у СЗЧ та ще 9 осіб: Зеленський про вбивство братів Мосейчуків - фото 2

Затримання комбрига 155 ОМБр Лучанова

Президент не назвав прізвища затриманого екскомбрига, однак напередодні українські ЗМІ повідомляли про затримання у Києві колишнього командира 155-ї ОМБр Станіслава Лучанова. Колишній командир бригади перебував у СЗЧ.

За даними слідства, у ніч проти 28 червня 2026 року група військовослужбовців силоміць викрала братів Максима та Романа Мосейчуків з їхнього будинку в селі Калинівка Білоцерківського району. Чоловіків вивезли до Полтавської області, де їх жорстоко вбили. Максим Мосейчук був ветераном російсько-української війни. Після загибелі батька на фронті у 2023 році його демобілізували за сімейними обставинами. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про мотив вбивства братів Мосейчуків.



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Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19895
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