Задержан комбрига 155 ОМБр в СЗЧ и еще 9 человек: Зеленский об убийстве братьев Мосейчуков

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержание еще одного подозреваемого по делу о похищении и убийстве братьев Максима и Романа Мосейчуков. По словам главы государства, среди задержанных есть бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады, ранее самовольно покинувший военную часть.

Экс-комбриг 155-й ОМБр Станислав Лучанов

Владимир Зеленский рассказал, что о задержании комбрига 155 ОМБр Станислава Лучанова ему доложил министр внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, правоохранители уже задержали десять человек, причастных к преступлению.

"Ужасная трагедия и все виновные в ней будут привлечены к справедливой ответственности. Уже задержаны 10 человек. Это, к сожалению, военнослужащие и бывший командир 155-й бригады. Все, что ими делалось, будет детально проверено", — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, дело имеет общегосударственное значение, а стражи порядка должны установить все обстоятельства преступления и привлечь к ответственности каждого причастного.

Задержание комбрига 155 ОМБр Лучанова

Президент не назвал фамилию задержанного экскомбрига, однако накануне украинские СМИ сообщали о задержании в Киеве бывшего командира 155-й ОМБр Станислава Лучанова. Бывший командир бригады находился в СЗЧ.

По данным следствия, в ночь на 28 июня 2026 года группа военнослужащих силой похитила братьев Максима и Романа Мосейчуков из их дома в селе Калиновка Белоцерковского района. Мужчин вывезли в Полтавскую область, где их жестоко убили. Максим Мосейчук был ветераном русско-украинской войны. После гибели отца на фронте в 2023 году его демобилизовали по семейным обстоятельствам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о мотиве убийства братьев Мосейчуков.