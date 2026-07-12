Підозра командиру 155 ОМБр: що могло стати причиною викрадення цивільних

За інформацією hromadske, мотивом злочину, у якому підозрюють військовослужбовців 155-ї окремої механізованої бригади, міг стати побутовий конфлікт через шум мотоциклів. Як повідомляє видання з посиланням на жителів села Калинівка, де сталося викрадення братів Максима та Романа Мосейчуків, дружина командира 155-ї ОМБр Станіслава Лучанова нібито неодноразово скаржилася на мотоциклістів, які заважали її маленькій дитині.

Станіслав Лучанов. Фото з відкритих джерел

Як пише hromadske, за словами мешканців села Калинівка, незадовго до викрадення військові обходили село зі списком людей, яких розшукували. Імовірно, до нього були внесені власники мотоциклів.

"У селі Калинівка проживали теща і нова дружина командира 155 бригади Станіслава Лучанова — Дарина. За свідченнями місцевих мешканців, Дарина Лучанова скаржилася на шум від мотоциклів, який заважав її маленькій дитині", — йдеться в матеріалі.

При цьому викрадених братів у переліку нібито не було, а там значився їхній брат Сергій Мосейчук. Хрещений Максима Мосейчука Василь Дмитрієнко, розповів, що у ніч викрадення братів Максима і Романа Мосейчук в селі Калинівка було чути постріли. За його словами, про відсутність чоловіків через декілька днів помітив їхній брат Сергій.

Нагадаємо, у ніч проти 28 червня група озброєних чоловіків вивезла двох братів із приватного будинку в невідомому напрямку. Через кілька днів правоохоронці повідомили про затримання військовослужбовців 155-ї бригади, яких підозрюють у причетності до злочину.

За даними джерел hromadske, після затримання підлеглих командир бригади Станіслав Лучанов залишив місце служби. В Оперативному командуванні "Південь" підтвердили, що він пішов у СЗЧ та перебуває в розшуку. Лучанов очолив 155 окрему механізовану бригаду в лютому 2026 року. До цього він був начальником штабу 425 полку "Скеля".

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