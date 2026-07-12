Подозрение командиру 155 ОМБр: что могло стать причиной похищения гражданских

По информации hromadske, мотивом преступления, в котором подозреваются военнослужащие 155-й отдельной механизированной бригады, мог стать бытовой конфликт из-за шума мотоциклов. Как сообщает издание со ссылкой на жителей села Калиновка, где произошло похищение братьев Максима и Романа Мосейчуков, жена командира 155-й ОМБр Станислава Лучанова якобы неоднократно жаловалась на мотоциклистов, мешавших ее маленькому ребенку.

Станислав Лучанов. Фото из открытых источников

Как пишет hromadske, по словам жителей села Калиновка, незадолго до похищения военные обходили село со списком разыскиваемых людей. Вероятно, в него были внесены владельцы мотоциклов.

"В селе Калиновка проживали теща и новая жена командира 155 бригады Станислава Лучанова — Дарья. По свидетельству местных жителей, Дарья Лучанова жаловалась на шум от мотоциклов, мешавший ее маленькому ребенку", — говорится в материале.

При этом похищенных братьев в перечне якобы не было, а там числился их брат Сергей Мосейчук. Крестный Максима Мосейчука Василий Дмитриенко, рассказал, что в ночь похищения братьев Максима и Романа Мосейчук в селе Калиновка были слышны выстрелы. По его словам, об отсутствии мужчин через несколько дней заметил их брат Сергей.

Напомним, в ночь на 28 июня группа вооруженных мужчин вывезла двух братьев из частного дома в неизвестном направлении. Через несколько дней правоохранители сообщили о задержании военнослужащих 155-й бригады, подозреваемых в причастности к преступлению.

По данным источников hromadske, после задержания подчиненных командир бригады Станислав Лучанов покинул место службы. В Оперативном командовании "Юг" подтвердили, что он ушел в СЗЧ и находится в розыске. Лучанов возглавил 155-ю отдельную механизированную бригаду в феврале 2026 года. До этого он был начальником штаба 425 полка "Скала".

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