logo

BTC/USD

63948

ETH/USD

1804.11

USD/UAH

44.5

EUR/UAH

50.86

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Подозрение командиру 155 ОМБр: что могло стать причиной похищения гражданских
commentss НОВОСТИ Все новости

Подозрение командиру 155 ОМБр: что могло стать причиной похищения гражданских

Появились новые подробности по делу командира 155-й ОМБр о похищении и убийстве двух гражданских в Киевской области.

12 июля 2026, 10:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

По информации hromadske, мотивом преступления, в котором подозреваются военнослужащие 155-й отдельной механизированной бригады, мог стать бытовой конфликт из-за шума мотоциклов. Как сообщает издание со ссылкой на жителей села Калиновка, где произошло похищение братьев Максима и Романа Мосейчуков, жена командира 155-й ОМБр Станислава Лучанова якобы неоднократно жаловалась на мотоциклистов, мешавших ее маленькому ребенку.

Подозрение командиру 155 ОМБр: что могло стать причиной похищения гражданских

Станислав Лучанов. Фото из открытых источников

Как пишет hromadske, по словам жителей села Калиновка, незадолго до похищения военные обходили село со списком разыскиваемых людей. Вероятно, в него были внесены владельцы мотоциклов.

"В селе Калиновка проживали теща и новая жена командира 155 бригады Станислава Лучанова — Дарья. По свидетельству местных жителей, Дарья Лучанова жаловалась на шум от мотоциклов, мешавший ее маленькому ребенку", — говорится в материале.

При этом похищенных братьев в перечне якобы не было, а там числился их брат Сергей Мосейчук. Крестный Максима Мосейчука Василий Дмитриенко, рассказал, что в ночь похищения братьев Максима и Романа Мосейчук в селе Калиновка были слышны выстрелы. По его словам, об отсутствии мужчин через несколько дней заметил их брат Сергей.

Напомним, в ночь на 28 июня группа вооруженных мужчин вывезла двух братьев из частного дома в неизвестном направлении. Через несколько дней правоохранители сообщили о задержании военнослужащих 155-й бригады, подозреваемых в причастности к преступлению.

По данным источников hromadske, после задержания подчиненных командир бригады Станислав Лучанов покинул место службы. В Оперативном командовании "Юг" подтвердили, что он ушел в СЗЧ и находится в розыске. Лучанов возглавил 155-ю отдельную механизированную бригаду в феврале 2026 года. До этого он был начальником штаба 425 полка "Скала".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о случаях пропажи без вести бойцов 155-й бригады.

Также "Комментарии" писали, что скандал со 155 бригадой набирает обороты: Сырский сделал заявление.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://hromadske.ua/viyskovi/267460-brativ-moseychukiv-na-kyyivshchyni-mohly-vykrasty-cherez-konflikt-z-druzynoiu-komandyra-155-ombr-luchanova
Теги:

Новости

Все новости