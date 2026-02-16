Засновник РДК шокував викриттям про Навального

Командир і засновник Російського добровольчого корпусу Денис WhiteRex відреагував на дискусію навколо смерті російського опозиціонера Олексія Навального, заявивши, що відповідальність за його загибель лежить на режимі Володимира путіна.

Засновник РДК про Навального

У своєму дописі він заявив, що для нього факт політичного вбивства був очевидним і раніше, а нинішні публічні формулювання лише зафіксували те, що, на його думку, давно зрозуміло. WhiteRex закликав "зафіксувати" 15 лютого 2026 року як дату визнання того, що російська влада займається політичними ліквідаціями.

Окрему увагу він приділив російській медійній опозиції. Командир РДК поставив під сумнів ефективність її дій та риторики, розкритикувавши формати публічних заяв, розслідувань і дискусій. На його переконання, такі інструменти не є достатніми в умовах, коли йдеться про політичні репресії та насильство.

У дописі WhiteRex заявив, що вважає боротьбу з режимом можливою лише через активні дії та підтримку тих, хто вже перебуває у збройному протистоянні з російською владою. Він поставив питання про подальші кроки опозиційних середовищ і закликав їх визначитися зі своєю позицією.

Його заява стала ще одним епізодом публічної дискусії всередині російських опозиційних кіл щодо форм і методів протидії Кремлю.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що п редставники руху опору "АТЕШ" заявили про диверсію на території Орловської області рф. За їхніми словами, на залізничному вузлі в місті Орел було підпалено магістральний вантажний електровоз серії ВЛ80.