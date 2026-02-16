Основатель РДК шокировал разоблачением о Навальном

Командир и основатель Российского добровольческого корпуса Денис WhiteRex отреагировал на дискуссию о смерти российского оппозиционера Алексея Навального, заявив, что ответственность за его гибель лежит на режиме Владимира Путина.

Основатель РДК о Навальном

В своем сообщении он заявил, что для него факт политического убийства был очевиден и раньше, а нынешние публичные формулировки лишь зафиксировали то, что, по его мнению, давно понятно. WhiteRex призвал "зафиксировать" 15 февраля 2026 как дату признания того, что российские власти занимаются политическими ликвидациями.

Особое внимание он уделил российской медийной оппозиции. Командир РДК подверг сомнению эффективность ее действий и риторики, раскритиковав форматы публичных заявлений, расследований и дискуссий. По его убеждению, такие инструменты не достаточны в условиях, когда речь идет о политических репрессиях и насилии.

В сообщении WhiteRex заявил, что считает борьбу с режимом возможной только из-за активных действий и поддержки тех, кто уже находится в вооруженном противостоянии с российскими властями. Он задал вопрос о дальнейших шагах оппозиционных сред и призвал их определиться со своей позицией.

Его заявление стало еще одним эпизодом публичной дискуссии внутри российских оппозиционных кругов по поводу форм и методов противодействия Кремлю.

