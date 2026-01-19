logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Запустили ТЕЦ з ракетою всередині: на станції не одразу помітили боєприпас
commentss НОВИНИ Всі новини

Запустили ТЕЦ з ракетою всередині: на станції не одразу помітили боєприпас

На одній з українських ТЕЦ після російського обстрілу запустили обладнання, не помітивши, що в котлі застрягла нерозірвана ракета

19 січня 2026, 18:09
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Після одного з російських ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України на одній із теплоелектроцентралей персонал відновив роботу обладнання, не помітивши, що в конструкціях станції залишився нерозірваний боєприпас. Про цей випадок розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Запустили ТЕЦ з ракетою всередині: на станції не одразу помітили боєприпас

Нерозірвана ракета в ТЕЦ

За його словами, після атаки на об’єкті були складні умови для огляду — через пошкодження, пил і обмежену видимість. Працівники ТЕЦ одразу розпочали аварійно-відновлювальні роботи, зосередившись на якнайшвидшому запуску систем. Зокрема, були введені в роботу насоси та частина обладнання, необхідного для стабілізації процесів.

Через кілька годин на станцію прибула інвентаризаційна комісія для оцінки пошкоджень. Саме тоді один із членів комісії звернув увагу на предмет, який не відповідав загальній картині руйнувань. Під час перевірки з’ясувалося, що в котлі ТЕЦ застрягла ракета, яка не вибухнула під час удару.

Як зазначив Харченко, персонал станції не одразу усвідомив небезпеку і до цього моменту не викликав саперів чи вибухотехніків. Після виявлення боєприпасу людей негайно евакуювали з небезпечної зони, а на об’єкт викликали спеціалістів.

Фахівці з розмінування змогли безпечно вилучити нерозірвану ракету та запобігти можливій катастрофі. За оцінкою експертів, подібна ситуація могла мати вкрай тяжкі наслідки, зважаючи на те, що обладнання певний час працювало в безпосередній близькості до боєприпасу.

Енергетичні фахівці наголошують, що цей випадок яскраво демонструє, в яких умовах доводиться працювати українським енергетикам під час війни. Постійні обстріли, дефіцит часу та необхідність якнайшвидше відновлювати постачання електроенергії змушують персонал діяти в умовах підвищеного ризику.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що українська воєнна розвідка оприлюднила чергове радіоперехоплення, яке свідчить про систематичне використання російськими військами житлових районів як вогневих позицій для артилерії. У перехопленій розмові мешканка бєлгородської області РФ розповідає про роботу реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", розміщених поблизу цивільної забудови.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://gordonua.com/news/war/na-odnoj-iz-tets-posle-obstrela-zapustili-oborudovanie-ne-zametiv-chto-tam-zastrjala-raketa-kharchenko-1770856.html
Теги:

Новини

Всі новини