Запустили ТЕЦ з ракетою всередині: на станції не одразу помітили боєприпас

Після одного з російських ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України на одній із теплоелектроцентралей персонал відновив роботу обладнання, не помітивши, що в конструкціях станції залишився нерозірваний боєприпас. Про цей випадок розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Нерозірвана ракета в ТЕЦ

За його словами, після атаки на об’єкті були складні умови для огляду — через пошкодження, пил і обмежену видимість. Працівники ТЕЦ одразу розпочали аварійно-відновлювальні роботи, зосередившись на якнайшвидшому запуску систем. Зокрема, були введені в роботу насоси та частина обладнання, необхідного для стабілізації процесів.

Через кілька годин на станцію прибула інвентаризаційна комісія для оцінки пошкоджень. Саме тоді один із членів комісії звернув увагу на предмет, який не відповідав загальній картині руйнувань. Під час перевірки з’ясувалося, що в котлі ТЕЦ застрягла ракета, яка не вибухнула під час удару.

Як зазначив Харченко, персонал станції не одразу усвідомив небезпеку і до цього моменту не викликав саперів чи вибухотехніків. Після виявлення боєприпасу людей негайно евакуювали з небезпечної зони, а на об’єкт викликали спеціалістів.

Фахівці з розмінування змогли безпечно вилучити нерозірвану ракету та запобігти можливій катастрофі. За оцінкою експертів, подібна ситуація могла мати вкрай тяжкі наслідки, зважаючи на те, що обладнання певний час працювало в безпосередній близькості до боєприпасу.

Енергетичні фахівці наголошують, що цей випадок яскраво демонструє, в яких умовах доводиться працювати українським енергетикам під час війни. Постійні обстріли, дефіцит часу та необхідність якнайшвидше відновлювати постачання електроенергії змушують персонал діяти в умовах підвищеного ризику.

