Запустили ТЭЦ с ракетой внутри: на станции не сразу заметили боеприпас

После одного из российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, на одной из теплоэлектроцентралей персонал возобновил работу оборудования, не заметив, что в конструкциях станции остался неразорванный боеприпас. Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко .

Не разорванная ракета в ТЕЦ

По его словам, после атаки на объекте были сложные условия для осмотра — из-за повреждений, пыли и ограниченной видимости. Работники ТЭЦ сразу приступили к аварийно-восстановительным работам, сосредоточившись на скорейшем запуске систем. В частности были введены в работу насосы и часть оборудования, необходимого для стабилизации процессов.

Через несколько часов на станцию прибыла инвентаризационная комиссия по оценке повреждений. В это время один из членов комиссии обратил внимание на предмет, не соответствующий общей картине разрушений. В ходе проверки выяснилось, что в котле ТЭЦ застряла ракета, не взорвавшаяся при ударе.

Как отметил Харченко, персонал станции не сразу осознал опасность и до сих пор не вызвал саперов или взрывотехников. После обнаружения боеприпаса людей немедленно эвакуировали из опасной зоны, а на объект вызвали специалистов.

Специалисты по разминированию смогли безопасно изъять неразорванную ракету и предотвратить возможную катастрофу. По оценке экспертов, подобная ситуация могла иметь крайне тяжелые последствия, учитывая, что оборудование некоторое время работало в непосредственной близости от боеприпаса.

Энергетические специалисты отмечают, что этот случай ярко демонстрирует, в каких условиях приходится работать украинским энергетикам во время войны. Постоянные обстрелы, дефицит времени и необходимость скорейшего возобновления поставок электроэнергии заставляют персонал действовать в условиях повышенного риска.

