Запустили ТЭЦ с ракетой внутри: на станции не сразу заметили боеприпас
commentss НОВОСТИ Все новости

Запустили ТЭЦ с ракетой внутри: на станции не сразу заметили боеприпас

На одной из украинских ТЭЦ после российского обстрела запустили оборудование, не заметив, что в котле застряла неразорванная ракета

19 января 2026, 18:09
Автор:
avatar

Ткачова Марія

После одного из российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, на одной из теплоэлектроцентралей персонал возобновил работу оборудования, не заметив, что в конструкциях станции остался неразорванный боеприпас. Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко .

Запустили ТЭЦ с ракетой внутри: на станции не сразу заметили боеприпас

Не разорванная ракета в ТЕЦ

Не разорванная ракета в ТЕЦ

По его словам, после атаки на объекте были сложные условия для осмотра — из-за повреждений, пыли и ограниченной видимости. Работники ТЭЦ сразу приступили к аварийно-восстановительным работам, сосредоточившись на скорейшем запуске систем. В частности были введены в работу насосы и часть оборудования, необходимого для стабилизации процессов.

Через несколько часов на станцию прибыла инвентаризационная комиссия по оценке повреждений. В это время один из членов комиссии обратил внимание на предмет, не соответствующий общей картине разрушений. В ходе проверки выяснилось, что в котле ТЭЦ застряла ракета, не взорвавшаяся при ударе.

Как отметил Харченко, персонал станции не сразу осознал опасность и до сих пор не вызвал саперов или взрывотехников. После обнаружения боеприпаса людей немедленно эвакуировали из опасной зоны, а на объект вызвали специалистов.

Специалисты по разминированию смогли безопасно изъять неразорванную ракету и предотвратить возможную катастрофу. По оценке экспертов, подобная ситуация могла иметь крайне тяжелые последствия, учитывая, что оборудование некоторое время работало в непосредственной близости от боеприпаса.

Энергетические специалисты отмечают, что этот случай ярко демонстрирует, в каких условиях приходится работать украинским энергетикам во время войны. Постоянные обстрелы, дефицит времени и необходимость скорейшего возобновления поставок электроэнергии заставляют персонал действовать в условиях повышенного риска.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странская военная разведка обнародовала очередной радиоперехват, свидетельствующий о систематическом использовании российскими войсками жилых районов в качестве огневых позиций для артиллерии. В перехваченном разговоре жительница белгородской области РФ рассказывает о работе реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", расположенных вблизи гражданской застройки.



Источник: https://gordonua.com/news/war/na-odnoj-iz-tets-posle-obstrela-zapustili-oborudovanie-ne-zametiv-chto-tam-zastrjala-raketa-kharchenko-1770856.html
