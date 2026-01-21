Замах у дорозі: СБУ зірвала спробу вбивства Коломойського

Служба безпеки України повідомила про загрозу замаху на життя Ігоря Коломойського, який наразі перебуває у слідчому ізоляторі. Через це його не доставили на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, заплановане на середу, 21 січня.

Замах на Коломойського

Як повідомлялося, Коломойського мали етапувати для участі в засіданні ТСК, яка розслідує можливі порушення у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав людини в умовах воєнного стану. Відповідний дозвіл на доставлення, за словами народного депутата Олексія Гончаренка Олексій Гончаренко, був наданий Шевченківським районним судом Києва.

Спочатку членам комісії пояснили відсутність Коломойського нібито проведенням термінових процесуальних дій з боку НАБУ. Однак згодом Служба безпеки України надала офіційне роз’яснення, яке суттєво змінило контекст ситуації.

У СБУ заявили, що отримали інформацію від оперативних підрозділів про підготовку посягання на життя та здоров’я Коломойського під час його доставки до місця засідання. За даними спецслужби, відповідні дії планували невстановлені особи, а ризики виникали саме на етапі транспортування.

З огляду на загрозу безпеці, ухвалили рішення не здійснювати доставлення підозрюваного. Подробиць щодо можливих організаторів чи мотивів імовірного замаху наразі не розголошують.

У Верховній Раді ситуацію поки офіційно не коментували. Засідання ТСК відбулося без участі Коломойського, а питання його допиту, ймовірно, розглядатимуть окремо після оцінки безпекових ризиків.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Розгляд справи щодо Ігоря Коломойського знову було відкладено через подання клопотання про колегіальний розгляд. Про це повідомив адвокат Олег Пушкар, коментуючи ситуацію навколо чергового зірваного засідання.

За його словами, у разі задоволення такого клопотання справа передається на новий автоматичний розподіл. Після цього формується інша колегія суддів, яка вже призначатиме нову дату підготовчого засідання. Це означає чергову паузу у розгляді справи.

