Замах у дорозі: СБУ зірвала спробу вбивства Коломойського

Ткачова Марія
Служба безпеки України повідомила про загрозу замаху на життя Ігоря Коломойського, який наразі перебуває у слідчому ізоляторі. Через це його не доставили на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, заплановане на середу, 21 січня.
Замах на Коломойського
Як повідомлялося, Коломойського мали етапувати для участі в засіданні ТСК, яка розслідує можливі порушення у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав людини в умовах воєнного стану. Відповідний дозвіл на доставлення, за словами народного депутата Олексія Гончаренка Олексій Гончаренко, був наданий Шевченківським районним судом Києва.
Спочатку членам комісії пояснили відсутність Коломойського нібито проведенням термінових процесуальних дій з боку НАБУ. Однак згодом Служба безпеки України надала офіційне роз’яснення, яке суттєво змінило контекст ситуації.
У СБУ заявили, що отримали інформацію від оперативних підрозділів про підготовку посягання на життя та здоров’я Коломойського під час його доставки до місця засідання. За даними спецслужби, відповідні дії планували невстановлені особи, а ризики виникали саме на етапі транспортування.
З огляду на загрозу безпеці, ухвалили рішення не здійснювати доставлення підозрюваного. Подробиць щодо можливих організаторів чи мотивів імовірного замаху наразі не розголошують.
У Верховній Раді ситуацію поки офіційно не коментували. Засідання ТСК відбулося без участі Коломойського, а питання його допиту, ймовірно, розглядатимуть окремо після оцінки безпекових ризиків.