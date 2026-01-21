logo

Покушение в пути: СБУ сорвала попытку убийства Коломойского
commentss НОВОСТИ Все новости

Покушение в пути: СБУ сорвала попытку убийства Коломойского

СБУ заявила о подготовке покушения на Игоря Коломойского во время возможного этапирования из СИЗО на заседание парламентской следственной комиссии

21 января 2026, 19:21
Автор:
Ткачова Марія

Служба безопасности Украины сообщила об угрозе покушения на жизнь Игоря Коломойского, которое находится в следственном изоляторе. Поэтому его не доставили на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады, запланированное на среду, 21 января.

Покушение в пути: СБУ сорвала попытку убийства Коломойского

Покушение на Коломойского

Как сообщалось, Коломойского должны были этапироваться для участия в заседании ВСК, которое расследует возможные нарушения в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав человека в условиях военного положения. Соответствующее разрешение на доставку, по словам народного депутата Алексея Гончаренко Алексей Гончаренко , было предоставлено Шевченковским районным судом Киева.

Первоначально членам комиссии объяснили отсутствие Коломойского якобы проведением срочных процессуальных действий со стороны НАБУ. Однако впоследствии Служба безопасности Украины предоставила официальное разъяснение, существенно изменившее контекст ситуации.

В СБУ заявили, что получили информацию от оперативных подразделений о подготовке посягательства на жизнь и здоровье Коломойского во время его доставки на место заседания. По данным спецслужбы, ответные действия планировали неустановленные лица, а риски возникали именно на этапе транспортировки.

Учитывая угрозу безопасности, было принято решение не осуществлять доставку подозреваемого. Подробности относительно возможных организаторов или мотивов вероятного покушения пока не разглашаются.

В Верховной Раде ситуацию пока официально не комментировали. Заседание ВСК состоялось без участия Коломойского, а вопросы его допроса, вероятно, будут рассматриваться отдельно после оценки рисков безопасности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Рассмотрение дела по Игорю Коломойскому снова было отложено из-за представления ходатайства о коллегиальном рассмотрении. Об этом сообщил адвокат Олег Пушкарь, комментируя ситуацию вокруг очередного сорванного заседания.
По его словам, в случае удовлетворения такого ходатайства дело передается на новое автоматическое распределение. После этого формируется другая коллегия судей, которая будет назначать новую дату подготовительного заседания. Это означает очередную паузу по рассмотрению дела.



Источник: https://t.me/censor_net/84913
