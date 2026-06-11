“Загадкові та масові смерті самотніх людей у Києві”: що відомо

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Кречмаровская Наталия
Російська пропаганда вчергове намагається дестабілізувати ситуацію в Україні, поширюючи підроблені відео та неправдиві “викриття”, прикриваючи це розслідуванням іноземних журналістів.
Пенсіонер. Ілюстративне фото
У Центрі протидії дезінформації повідомили про фіксацію в поширення у мережі інтернет фейкової інформації про те, що за останні три місяці у Києві нібито померло понад 7 тисяч самотніх літніх людей за схожих обставин після проходження диспансеризації. Майно цих людей нібито “у найкоротші терміни вилучили на користь держави”.
Аналітики зауважують, що подібні вкиди супроводжуються відео, яке стилізовано під сюжет відомого французького видання. У ньому стверджується, що цю “людоїдську схему” на території України нібито викрили іноземні журналісти.
Зазначається, що мета такого цинічного фейку — дискредитувати українську державу, а також спровокувати недовіру до державних інституцій з боку українського суспільства.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська пропаганда поширювала фейк про Першу леді Олену Зеленську.