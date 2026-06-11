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“Загадкові та масові смерті самотніх людей у Києві”: що відомо

Ворожа пропаганда пробила чергове дно: розповідають про нібито викриття жахливої схеми в Києві

11 червня 2026, 12:39
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Кречмаровская Наталия

Російська пропаганда вчергове намагається дестабілізувати ситуацію в Україні, поширюючи підроблені відео та неправдиві “викриття”, прикриваючи це розслідуванням іноземних журналістів.

“Загадкові та масові смерті самотніх людей у Києві”: що відомо

Пенсіонер. Ілюстративне фото

У Центрі протидії дезінформації повідомили про фіксацію в поширення у мережі інтернет фейкової інформації про те, що за останні три місяці у Києві нібито померло понад 7 тисяч самотніх літніх людей за схожих обставин після проходження диспансеризації. Майно цих людей нібито “у найкоротші терміни вилучили на користь держави”.

Аналітики зауважують, що подібні вкиди супроводжуються відео, яке стилізовано під сюжет відомого французького видання. У ньому стверджується, що цю “людоїдську схему” на території України нібито викрили іноземні журналісти.

“Насправді на офіційних ресурсах французького медіа такий сюжет відсутній, а саме відео сфальсифіковано. В офіційній статистиці та звітах медичних чи правоохоронних органів України також немає жодних даних про аномальні або масові смерті пенсіонерів у столиці”, — наголосив в Центрі.

Зазначається, що мета такого цинічного фейку — дискредитувати українську державу, а також спровокувати недовіру до державних інституцій з боку українського суспільства.

“Використання підроблених сюжетів із логотипами авторитетних міжнародних медіа — типовий метод роботи російської дезінформаційної мережі “Матрьошка”, фейки якої Центр уже неодноразово спростовував”, — резюмували в Центрі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська пропаганда поширювала фейк про Першу леді Олену Зеленську. 



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Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid025JEbxcHqo3AQDkszTEn83w63yQtd7ApEHvnghsZSn6Hi3XTiPQoeheKMMJ1UhqQul
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