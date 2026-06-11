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"Загадочные и массовые смерти одиноких людей в Киеве": что известно

Вражеская пропаганда пробила очередное дно: рассказывают о якобы разоблачении ужасной схемы в Киеве

11 июня 2026, 12:39
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Кречмаровская Наталия

Российская пропаганда в очередной раз пытается дестабилизировать ситуацию в Украине, распространяя поддельные видео и псевдоразоблачения, прикрывая это расследованием иностранных журналистов.

"Загадочные и массовые смерти одиноких людей в Киеве": что известно

Пенсионер. Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации сообщили о фиксации в распространении в сети интернет фейковой информации о том, что за последние три месяца в Киеве якобы умерло более 7 тысяч одиноких пожилых людей при схожих обстоятельствах после прохождения диспансеризации. Имущество этих людей якобы "в кратчайшие сроки изъяли в пользу государства".

Аналитики отмечают, что подобные вбросы сопровождаются видео, стилизованным под сюжет известного французского издания. В нем утверждается, что эту "людоедскую схему" на территории Украины якобы разоблачили иностранные журналисты.

"На самом деле на официальных ресурсах французского медиа такой сюжет отсутствует, а именно видео сфальсифицировано. В официальной статистике и отчетах медицинских или правоохранительных органов Украины также нет никаких данных об аномальных или массовых смертях пенсионеров в столице", — подчеркнул в Центре.

Отмечается, что цель такого циничного фейка – дискредитировать украинское государство, а также спровоцировать недоверие государственным институциям со стороны украинского общества.

"Использование поддельных сюжетов с логотипами авторитетных международных медиа — типичный метод работы российской дезинформационной сети "Матрешка", фейки которой Центр уже неоднократно опровергал", — резюмировали в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда распространяла фейк о Первой леди Елене Зеленской.



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Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid025JEbxcHqo3AQDkszTEn83w63yQtd7ApEHvnghsZSn6Hi3XTiPQoeheKMMJ1UhqQul
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