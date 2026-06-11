"Загадочные и массовые смерти одиноких людей в Киеве": что известно

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Кречмаровская Наталия
Российская пропаганда в очередной раз пытается дестабилизировать ситуацию в Украине, распространяя поддельные видео и псевдоразоблачения, прикрывая это расследованием иностранных журналистов.
Пенсионер. Иллюстративное фото
В Центре противодействия дезинформации сообщили о фиксации в распространении в сети интернет фейковой информации о том, что за последние три месяца в Киеве якобы умерло более 7 тысяч одиноких пожилых людей при схожих обстоятельствах после прохождения диспансеризации. Имущество этих людей якобы "в кратчайшие сроки изъяли в пользу государства".
Аналитики отмечают, что подобные вбросы сопровождаются видео, стилизованным под сюжет известного французского издания. В нем утверждается, что эту "людоедскую схему" на территории Украины якобы разоблачили иностранные журналисты.
Отмечается, что цель такого циничного фейка – дискредитировать украинское государство, а также спровоцировать недоверие государственным институциям со стороны украинского общества.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда распространяла фейк о Первой леди Елене Зеленской.