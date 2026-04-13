Зафіксовано рекорд смертних вироків

У 2025 році в Ірані стратили щонайменше 1639 людей — це найвищий показник із 1989 року.

Смертні вироки в Ірані

Про це повідомили правозахисні організації Iran Human Rights та Together Against the Death Penalty.

За їхніми даними, кількість смертних вироків зросла на 68% порівняно з 2024 роком, коли було зафіксовано 975 страчених.



У середньому в країні виконували чотири-п’ять страт щодня.

Серед страчених — щонайменше 48 жінок, що є найвищим показником за останні щонайменше 20 років.

Також серед загиблих — не менше 84 громадян Афганістану, троє громадян Іраку та один іноземець, особу якого не уточнили.

Правозахисники зафіксували, що 11 страт відбулися публічно — серед глядачів були й діти.

Хоча значна частина вироків пов’язана зі злочинами у сфері наркотиків, експерти вважають, що влада Ірану використовує смертну кару як інструмент залякування суспільства та стримування протестів.

