Зафиксирован рекорд смертных приговоров

В 2025 году в Иране казнили по меньшей мере 1639 человек — это самый высокий показатель с 1989 года.

Смертные приговоры в Иране

Об этом сообщили правозащитные организации Iran Human Rights и Together Against the Death Penalty .

По их данным, количество смертных приговоров выросло на 68% по сравнению с 2024 годом, когда было зафиксировано 975 казненных.



В среднем в стране выполняли четыре-пять казней каждый день.

Среди казненных — по меньшей мере 48 женщин, которые являются самым высоким показателем за последние не менее 20 лет.

Также среди погибших — не менее 84 граждан Афганистана, три гражданина Ирака и один иностранец, личность которого не уточнили.

Правозащитники зафиксировали, что 11 казней прошли публично — среди зрителей были и дети.

Хотя значительная часть приговоров связана с преступлениями в сфере наркотиков, эксперты считают, что власти Ирана используют смертную казнь как инструмент устрашения общества и сдерживания протестов.

