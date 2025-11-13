“За відео з працівниками ТЦК в Україні каратимуть, як за держзраду”: що відомо

Ворог намагається посіяти паніку в українському суспільстві та підбурити до спротиву працівникам ТЦК.

ТЦК. Фото портал "Коментарі"

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що інформація, яку поширюють у соціальних мережах, нібито “в Україні з січня 2026 року знімання відео з працівниками ТЦК прирівняють до держзради”, неправдива.

Аналітики Центру зазначають, що насправді відповідного закону не існує.

“Відео, яке поширюють в соцмережах, — підробка з вигаданим логотипом DK і нейромережею як диктором”, — йдеться у повідомленні.

У Центрі зазначили, що на сайті Верховної Ради чи в офіційних медіа немає жодних згадок про таку ініціативу.

“Знімати працівників ТЦК дозволено в публічних місцях. Заборонено лише, якщо це заважає їхній роботі чи фіксує військові об’єкти. Право на відеозйомку гарантує стаття 34 Конституції України”, — повідомили у Центрі стратегічних комунікацій.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що скандали з працівниками ТЦК не вщухають. Народні депутати критикують силові методи, які застосовують працівники терцентрів.

Народний депутат України Дмитро Разумков заявив, що ТЦК — це нова каста недоторканних над Законом. Заявив, що будуть розбиратися на Тимчасовій слідчій комісії.

Нардеп розповів, що часто з'являються історії про свавілля Територіальних центрів комплектування. Частину таких випадків, за словами нардепа, розглядають на засіданнях Тимчасової слідчої комісії, але щоразу представники ТЦК звітують, що “все законно і правильно”. Народний депутат розповів, що сам переконався, як це “законно” виглядає в реальності.