"За видео с работниками ТЦК в Украине будут наказывать, как за госизмену": что известно

Кречмаровская Наталия
Враг пытается посеять панику в украинском обществе и подстрекать к сопротивлению работникам ТЦК.
ТЦК. Фото портал "Комментарии"
В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что информация, которая распространяется в социальных сетях, якобы "в Украине с января 2026 года съемку видео с работниками ТЦК приравняют к госизмене", неправдива.
Аналитики Центра отмечают, что на самом деле соответствующего закона нет.
В Центре отметили, что на сайте Верховной Рады или в официальных медиа нет никаких упоминаний о такой инициативе.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что скандалы с работниками ТЦК не утихают. Народные депутаты критикуют силовые методы, применяемые работниками терцентров.
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что ТЦК – это новая каста неприкосновенных над Законом. Заявил, что будут разбираться во Временной следственной комиссии.
Нардеп рассказал, что часто появляются истории о произволе Территориальных центров комплектования. Часть таких случаев, по словам нардепа, рассматривают на заседаниях Временной следственной комиссии, но каждый раз представители ТЦК отчитываются, что "все законно и правильно". Народный депутат рассказал, что сам убедился, как это "законно" выглядит в реальности.