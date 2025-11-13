"За видео с работниками ТЦК в Украине будут наказывать, как за госизмену": что известно

Враг пытается посеять панику в украинском обществе и подстрекать к сопротивлению работникам ТЦК.

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что информация, которая распространяется в социальных сетях, якобы "в Украине с января 2026 года съемку видео с работниками ТЦК приравняют к госизмене", неправдива.

Аналитики Центра отмечают, что на самом деле соответствующего закона нет.

"Видео, которое распространяется в соцсетях, — подделка с вымышленным логотипом DK и нейросетью как диктором", — говорится в сообщении.

В Центре отметили, что на сайте Верховной Рады или в официальных медиа нет никаких упоминаний о такой инициативе.

"Записывать видео с работниками ТЦК разрешено в публичных местах. Запрещено, только если это мешает их работе или фиксирует военные объекты. Право на видеосъемку гарантирует статья 34 Конституции Украины", — сообщили в Центре стратегических коммуникаций.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что скандалы с работниками ТЦК не утихают. Народные депутаты критикуют силовые методы, применяемые работниками терцентров.

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что ТЦК – это новая каста неприкосновенных над Законом. Заявил, что будут разбираться во Временной следственной комиссии.

Нардеп рассказал, что часто появляются истории о произволе Территориальных центров комплектования. Часть таких случаев, по словам нардепа, рассматривают на заседаниях Временной следственной комиссии, но каждый раз представители ТЦК отчитываются, что "все законно и правильно". Народный депутат рассказал, что сам убедился, как это "законно" выглядит в реальности.