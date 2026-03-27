З полігону в СЗЧ за 5 тис. євро: як працювала схема втечі мобілізованих

В Рівненській області працювала схема незаконного вивезення військовослужбовців із полігону базового військового вишколу.

Військові. Ілюстративне фото

У Державному бюро розслідувань зазначили, що схему заблокували — затримали організатора та двох військових, які скористалися його послугами.

Слідство встановило, що цивільний чоловік через знайомих та родичів шукав військовослужбовців, які хотіли залишити службу. Він інструктував їх, як і коли залишити територію навчального центру, після чого забирав автомобілем і вивозив додому або в інше місце.

“Вартість такої “послуги” становила не менше 5 тис. євро з людини. Гроші організатор отримував наперед від родичів військових. За оперативною інформацією, схема діяла з кінця 2025 року”, — повідомили в ДБР.

Затримали організатора уночі 18 березня 2026 року під час чергової спроби вивезти військовослужбовця з навчального центру. Ще одного військового, якого раніше вивезли за цією ж схемою, знайшли за місцем проживання.

У ДБР зазначили, що наразі встановлюється можлива причетність до схеми посадовців навчального центру.

За вчинене порушення було оголошено про підозри:

двом військовослужбовцям — у дезертирстві в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України),

цивільному — в організації цього злочину (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України).

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

