Головна Новини Суспільство події З полігону в СЗЧ за 5 тис. євро: як працювала схема втечі мобілізованих
З полігону в СЗЧ за 5 тис. євро: як працювала схема втечі мобілізованих

Мобілізовані тікали з навчального центру на Рівненщині

27 березня 2026, 17:27
Кречмаровская Наталия

В Рівненській області працювала схема незаконного вивезення військовослужбовців із полігону базового військового вишколу.

Військові. Ілюстративне фото

У Державному бюро розслідувань зазначили, що схему заблокували — затримали  організатора та двох військових, які скористалися його послугами.

Слідство встановило, що цивільний чоловік через знайомих та родичів шукав військовослужбовців, які хотіли залишити службу. Він інструктував їх, як і коли залишити територію навчального центру, після чого забирав автомобілем і вивозив додому або в інше місце.

“Вартість такої “послуги” становила не менше 5 тис. євро з людини. Гроші організатор отримував наперед від родичів військових. За оперативною інформацією, схема діяла з кінця 2025 року”, — повідомили в ДБР. 

Затримали організатора уночі 18 березня 2026 року під час чергової спроби вивезти військовослужбовця з навчального центру. Ще одного військового, якого раніше вивезли за цією ж схемою, знайшли за місцем проживання.

У ДБР зазначили, що наразі встановлюється можлива причетність до схеми посадовців навчального центру.

За вчинене порушення було оголошено про підозри: 

  • двом військовослужбовцям — у дезертирстві в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України), 

  • цивільному — в організації цього злочину (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України).

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що влада намагається знайти ефективні методи впливу на військових, які пішли в СЗЧ та громадян, які ухиляються від мобілізації. У Раді переконані, що до таких явищ в Україні призвели, у першу чергу, рішення влади.



Джерело: https://dbr.gov.ua/news/organizovana-vtecha-dbr-perekrilo-kanal-vivezennya-vijskovih-iz-navchalnogo-centru-na-rivnenshhini
