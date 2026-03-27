С полигона в СЗЧ за 5 тыс. евро: как работала схема побега мобилизованных

В Ровенской области работала схема незаконного вывоза военнослужащих из полигона базовой военной подготовки.

Военные. Иллюстративное фото

В Государственном бюро расследований отметили, что схему заблокировали — задержали организатора и двух военных, воспользовавшихся его услугами.

Следствие установило, что гражданский мужчина через знакомых и родственников искал военнослужащих, желающих покинуть службу. Он инструктировал их, как и когда покинуть территорию учебного центра, после чего забирал автомобилем и вывозил домой или в другое место.

"Стоимость такой "услуги" составляла не менее 5 тыс. евро с человека. Деньги организатор получал заранее от родственников военных. По оперативной информации, схема действовала с конца 2025 года", — сообщили в ГБР.

Задержали организатора ночью 18 марта 2026 во время очередной попытки вывезти военнослужащего из учебного центра. Еще одного военного, ранее вывезенного по этой же схеме, нашли по месту жительства.

В ГБР отметили, что устанавливается возможная причастность к схеме должностных лиц учебного центра.

За совершенное нарушение было объявлено о подозрениях:

двум военнослужащим – в дезертирстве в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408 УК Украины),

гражданскому — в организации этого преступления (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 408 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

