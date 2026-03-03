Як подорожчання пального ударить по сфері таксі: водій приголомшив цифрами

Підвищення цін на пальне в Україні вже впливає на сферу пасажирських перевезень. Водій таксі сервісів Uklon і Bolt Олексій розповів, як змінилася економіка роботи після чергового стрибка цін на АЗС.

Подорожчання пального та ціни на таксі

За його словами, усе залежить від багатьох чинників — часу доби, міста, погодних умов та навіть повітряних тривог. Проте загалом заробіток водіїв зменшується, хоча поки що не критично.

Якщо ще тиждень тому витрати на пальне становили близько 500 гривень на 100 кілометрів, то зараз ця сума зросла до 550 гривень. На перший погляд, різниця здається незначною, однак у місячному вимірі це вже приблизно мінус 2400 гривень доходу.

Водій також наголошує, що дорожчає не лише пальне, а й обслуговування автомобіля, що додатково впливає на фінансовий результат.

Водночас агрегатори поки не поспішають підвищувати тарифи, тому витрати зростають швидше, ніж доходи.

Експерти зазначають, що у разі подальшого підвищення цін на пальне перевізники можуть переглядати тарифи, однак наразі водії змушені працювати в умовах зменшеної маржі.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Дніпрі зафіксовано чергове зростання цін на пальне. Причиною стало різке подорожчання нафти на світових біржах на тлі війни на Близькому Сході — вартість бареля перевищила 80 доларів.

Журналістка сайту Comments.ua перевірила ситуацію на автозаправних станціях міста. На АЗС ОККО автогаз здорожчав на 1 гривню. Дизельне пальне Pulls подорожчало на 2 гривні, дизель євро — на 1 гривню. Бензин Pulls 95 та Pulls 100 додали по 2 гривні.