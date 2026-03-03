logo_ukra

Пальне вибухнуло цінами вгору: актуальні розцінки на АЗС

Пальне дорожчає: яка ситуація з цінами на АЗС у Дніпрі

3 березня 2026, 16:42
У Дніпрі зафіксовано чергове зростання цін на пальне. Причиною стало різке подорожчання нафти на світових біржах на тлі війни на Близькому Сході — вартість бареля перевищила 80 доларів.

Пальне вибухнуло цінами вгору: актуальні розцінки на АЗС

Ціни на пальне в Україні

Журналістка сайту Comments.ua перевірила ситуацію на автозаправних станціях міста.

На АЗС ОККО автогаз здорожчав на 1 гривню. Дизельне пальне Pulls подорожчало на 2 гривні, дизель євро — на 1 гривню. Бензин Pulls 95 та Pulls 100 додали по 2 гривні.


Пальне вибухнуло цінами вгору: актуальні розцінки на АЗС - фото 2

На заправках Укрнафти бензин А-92 зріс у ціні на 1 гривню, тоді як дизпаливо, газ, а також бензини А-95 та А-98 подорожчали на 2 гривні.


Пальне вибухнуло цінами вгору: актуальні розцінки на АЗС - фото 2

На БРСМ-Нафта та Neftek усі види пального зросли приблизно на 1 гривню.


Пальне вибухнуло цінами вгору: актуальні розцінки на АЗС - фото 2
 Пальне вибухнуло цінами вгору: актуальні розцінки на АЗС - фото 2

Найбільше підвищення зафіксували на WOG — там повідомили, що ціни на всі види пального зросли орієнтовно на 5 гривень.


Пальне вибухнуло цінами вгору: актуальні розцінки на АЗС - фото 2

Експерти прогнозують, що за умови збереження високих котирувань нафти тенденція до зростання цін на українських АЗС може продовжитися.

