Горючее взорвалось ценами вверх: актуальные расценки на АЗС

В Днепре зафиксирован очередной рост цен на горючее. Причиной стало резкое удорожание нефти на мировых биржах на фоне войны на Ближнем Востоке — стоимость барреля превысила 80 долларов.

Цены на топливо в Украине

Журналистка сайта Comments.ua проверила ситуацию на автозаправочных станциях города.

На АЗС ОККО автогаз удорожал на 1 гривну. Дизельное топливо Pulls подорожало на 2 гривны, дизель евро – на 1 гривну. Бензин Pulls 95 и Pulls 100 прибавили по 2 гривны.







На заправках Укрнефти бензин А-92 вырос в цене на 1 гривну, в то время как дизтопливо, газ, а также бензины А-95 и А-98 подорожали на 2 гривны.







На БРСМ-Нефть и Neftek все виды горючего выросли примерно на 1 гривну.







Наибольшее повышение зафиксировали на WOG – там сообщили, что цены на все виды горючего выросли ориентировочно на 5 гривен.







Эксперты прогнозируют, что при сохранении высоких котировок нефти тенденция к росту цен на украинских АЗС может продолжиться.

