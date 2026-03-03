logo

Как подорожание горючего ударит по сфере такси: водитель ошеломил цифрами
commentss НОВОСТИ Все новости

Как подорожание горючего ударит по сфере такси: водитель ошеломил цифрами

Как подорожание горючего влияет на сферу перевозок и такси: мнение водителя

3 марта 2026, 16:52
Автор:
Ткачова Марія

Повышение цен на топливо в Украине уже оказывает влияние на сферу пассажирских перевозок. Водитель такси сервисов Uklon и Bolt Алексей рассказал, как изменилась экономика работы после очередного скачка цен на АЗС.

Как подорожание горючего ударит по сфере такси: водитель ошеломил цифрами

Подорожание топлива и цены на такси

По его словам, все зависит от многих факторов – времени суток, города, погодных условий и даже воздушных тревог. Однако в целом заработок водителей уменьшается, хотя пока не критично.

Если еще неделю назад расходы на горючее составляли около 500 гривен на 100 километров, сейчас эта сумма выросла до 550 гривен. На первый взгляд, разница кажется незначительной, однако в месячном исчислении это уже примерно минус 2400 гривен дохода.

Водитель также отмечает, что дорожает не только горючее, но и обслуживание автомобиля, что дополнительно влияет на финансовый результат.

В то же время агрегаторы пока не спешат повышать тарифы, поэтому расходы растут быстрее доходов.

Эксперты отмечают, что в случае дальнейшего повышения цен на горючее перевозчики могут пересматривать тарифы, однако водители вынуждены работать в условиях уменьшенной маржи.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Днепре зафиксирован очередной рост цен на топливо. Причиной стало резкое удорожание нефти на мировых биржах на фоне войны на Ближнем Востоке — стоимость барреля превысила 80 долларов.
Журналистка сайта Comments.ua проверила ситуацию на автозаправочных станциях города. На АЗС ОККО автогаз удорожал на 1 гривну. Дизельное топливо Pulls подорожало на 2 гривны, дизель евро – на 1 гривну. Бензин Pulls 95 и Pulls 100 прибавили по 2 гривны.



