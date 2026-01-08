Як курсують поїзди через блекаут на Дніпропетровщині та Запоріжжі: термінова заява Укрзалізниці

Укрзалізниця повідомила, як організовується рух поїздів після масштабних знеструмлень на Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Поїзд Укрзалізниці. Фото: з відкритих джерел

У компанії зазначили, що оперативно реагують на ситуацію. При цьому всі потяги у регіоні переводять на резервну теплотягу.

"Засоби сигналізації та зв'язку працюють від резервного живлення. Вокзали також заживлені від генераторів. У пунктах незламності традиційно доступні не тільки гарячий чай, а й зарядки та безперебійний зв’язок через Starlink", — йдеться у повідомленні.

На цей час відомо про контрольовані затримки поїздів на кількома маршрутами, які вирушили під резервними тепловозами:

- 734 Київ — Дніпро;

- 37 Запоріжжя — Київ;

- 119 Дніпро — Холм;

- 79 Дніпро — Львів;

"Рух поїздів Dnipro City Express завтра також буде налагоджено під теплотягою. Не спиняємось", — наголосили в Укрзалізниці.

Як повідомляв портал "Коментарі", у кількох великих містах центральної та південної України ввечері 7 січня зафіксовано масштабний блекаут. У Дніпрі, окремих районах Запоріжжя та Кривого Рогу повністю або частково зникло електропостачання, що також призвело до перебоїв з водою.

Перед відключеннями мешканці повідомляли про вибухи. За попередньою інформацією, у Дніпрі аварійно зупинилася робота теплоелектроцентралі, що стало однією з причин знеструмлення міста. Через відсутність електрики припинилося і водопостачання. Ситуація у Кривому Розі залишається особливо напруженою. За повідомленнями з місць, місто протягом кількох годин перебувало під масованими атаками безпілотників. У регіоні фіксувалися численні прольоти дронів і вибухи.