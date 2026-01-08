Как курсируют поезда через блекаут на Днепропетровщине и Запорожье: срочное заявление Укрзализныци

Укрзализныця сообщила, как организуется движение поездов после масштабных обесточений на Днепропетровщине и Запорожье.

Поезд Укрзализныци. Фото: из открытых источников

В компании отметили, что оперативно реагируют на ситуацию. При этом все поезда в регионе переводят на резервную теплотягу.

Средства сигнализации и связи работают от резервного питания. Вокзалы также заживлены от генераторов. В пунктах несокрушимости традиционно доступны не только горячий чай, но и зарядки и бесперебойная связь через Starlink", — говорится в сообщении.

В настоящее время известно о контролируемых задержках поездов по нескольким маршрутам, которые отправились под резервными тепловозами:

- 734 Киев — Днепр;

- 37 Запорожье — Киев;

- 119 Днепр — Холм;

- 79 Днепр — Львов;

"Движение поездов Dnipro City Express завтра также будет налажено под теплотягой. Не останавливаемся", — подчеркнули в Укрзализныце.

Как сообщал портал "Комментарии", в нескольких крупных городах центральной и южной Украины вечером 7 января зафиксирован масштабный блекаут. В Днепре, отдельных районах Запорожья и Кривого Рога полностью или частично исчезло электроснабжение, что также привело к перебоям с водой.

Перед отключениями жители сообщали о взрывах. По предварительной информации, в Днепре аварийно остановилась работа теплоэлектроцентрали, что явилось одной из причин обесточивания города. Из-за отсутствия электричества прекратилось и водоснабжение. Ситуация в Кривом Роге остается особенно напряженной. По сообщениям с мест, город в течение нескольких часов находился под массированными атаками беспилотников. В регионе фиксировались многочисленные пролеты дронов и взрывы.