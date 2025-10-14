"Я була шокована": у Львові в будинку дитини за один день померли двоє дітей

У Львові розгорівся скандал навколо смерті двох дітей-сиріт у Будинку дитини №1 (нині КНП ЛОР ЦЗРД) на вулиці Антоновича. Трагедія сталася у вересні 2025 року, коли за одну ніч померли двоє вихованців закладу. До розслідування обставини їхньої смерті залучили поліцію, прокуратуру та Офіс президента України.

У Львові померли двоє дітей у дитячому будинку. Фото з відкритих джерел

Про трагічний випадок у дитячому будинку у Львові публічно розповіли правозахисниця Галина Янко та журналістка Ольга Витак. Як стверджу Янко, смерть дітей намагалися приховати, а сама ситуація викликає багато питань до установи.

"Якщо сказати, що я була шокована, це не сказати нічого… Отже, на Антоновича в одну ніч в будинку дитини померло двоє дітей. І факт смерті дівчинки не був зголошений до поліції, однак, є патологоанатомічний розтин, що причини смерті збігаються з діагнозами дитини. А хто сказав, що дитині була надана медична допомога, що дитині не допомогли померти? Чому приховали факт смерті і не викликали поліцію?" – пише Янко.

Щодо другого випадку, а саме смерті хлопчика, теж виникло чимало запитань. Як зазначила правозахисниця, дитина мала травми, отримані ще у 2024 році від рідної матері, але чомусь залишалася в дитячому будинку, а не в лікарні, де могла отримати допомогу від фахівців.

Журналістка Ольга Витак підтвердила факт трагедії та зазначила, що інформаційне агентство "Центр новин" вже звернулося з офіційними запитами до Офісу президента, Генеральної прокуратури та обласної поліції.

"Як можна мовчати, коли смерть стосується дітей-сиріт! У вересні 2025 року в Будинку дитини 1 помирають в один день двоє діточок сиріт. Про них дирекція будинку і місцева влада сказала, що діти були приречені… Дякую Офісу президента України, Андрію Єрмаку та Ірині Верещук за оперативну реакцію. Сьогодні була скликана комісія, яка перевірить факти і причину смерті дітей-сиріт", — написала журналістка.

Як пояснює Витак, до цих випадків залишається низка питань, зокрема, чому після переселення дітей із будинку дитини на вул. Комаринця на нову адресу на Антоновича, їм не забезпечили належних умов. Крім того, якщо діти були смертельно хворими, чому вони не перебували у медичному закладі, а також, чому про смерті дітей не знала поліція.

За її словами, експертизу одній із дітей призначили на сьогодні, тоді як іншу дитину поховали без розголосу.

