"Я была шокирована": во Львове в доме ребенка за один день умерли двое детей

Во Львове разгорелся скандал вокруг смерти двух детей-сирот в Доме ребенка №1 (ныне КНП ЛОР ЦЗРД) на улице Антоновича. Трагедия произошла в сентябре 2025 года, когда за одну ночь скончались двое воспитанников заведения. К расследованию обстоятельства их смерти были привлечены полиция, прокуратура и Офис президента Украины.

Во Львове скончались двое детей в детском доме. Фото из открытых источников

О трагическом случае в детском доме во Львове публично рассказали правозащитница Галина Янко и журналист Ольга Вытак. Как утверждает Янко, смерть детей пытались скрыть, а сама ситуация вызывает множество вопросов к учреждению.

"Если сказать, что я была шокирована, это не сказать ничего… Итак, на Антоновича в одну ночь в доме ребенка умерли двое детей. И факт смерти девочки не был провозглашен в полицию, однако, есть патологоанатомическое вскрытие, что причины смерти совпадают с диагнозами ребенка. А кто сказал, что ребенку была оказана медицинская помощь, что ребенку не помогли умереть? Почему скрыли факт смерти и не вызвали полицию?" – пишет Янко.

По поводу второго случая, а именно смерти мальчика, тоже возникло немало вопросов. Как отметила правозащитница, ребенок имел травмы, полученные еще в 2024 году от родной матери, но почему-то оставался в детском доме, а не в больнице, где мог получить помощь от специалистов.

Журналистка Ольга Вытак подтвердила факт трагедии и отметила, что информационное агентство "Центр новостей" уже обратилось с официальными запросами в Офис президента, Генеральную прокуратуру и областную полицию.

"Как можно молчать, когда смерть касается детей-сирот! В сентябре 2025 года в Доме ребенка 1 умирают в один день двое детей сирот. О них дирекция дома и местные власти сказали, что дети были обречены… Спасибо Офису президента Украины, Андрею Ермаку и Ирине Верещук за оперативную реакцию. Сегодня была созвана комиссия, проверяющая факты и причину смерти детей-сиротт", – написала журналистка.

Как поясняет Вытак, до сих пор остается ряд вопросов, в частности, почему после переселения детей из дома ребенка по ул. Комаринца на новый адрес на Антоновича, им не обеспечили надлежащих условий. Кроме того, если дети были смертельно больны, почему они не находились в медицинском учреждении, а также, почему о смерти детей не знала полиция.

По ее словам, экспертизу одному из детей назначили на сегодня, тогда как другого ребенка похоронили без огласки.

