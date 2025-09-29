В Україні витратили мільйони на дитбудинок, який був без дітей: що відомо

Найбільший в Україні дитячий будинок "Сонечко" у Запоріжжі отримував сотні мільйонів гривень із держбюджету протягом трьох років після евакуації дітей. Попри те, що вихованців ще у березні 2022 року перевезли на Львівщину, більшість працівників закладу залишилися у Запоріжжі та продовжували отримувати зарплати й премії.

У Запоріжжі три роки фінансували дитбудинок без дітей. Фото з відкритих джерел

Згідно з розслідуванням NGL.media, за майже три роки на утримання дитячого будинку "Сонечко" пішло понад 230 мільйонів гривень, з яких 212 мільйонів спрямували саме на виплати персоналу.

Евакуація з дитбудинку почалася в середині березня 2022 року. Загалом 178 дітей віком до шести років перевезли до львівського будинку дитини "Мальви". Разом із ними виїхала лише одна лікарка з 424 співробітників. Решта персоналу залишилася у Запоріжжі та перебувала у статусі "простою".

Як пишуть журналісти, колишня заступниця директорки закладу Оксана Найдьонова підтвердила, що співробітники отримували дві третини зарплати, не працюючи з дітьми.

"А що, ми повинні були їх звільнити? Щоб люди залишилися на вулиці зовсім без зарплати? Ми збиралися працювати далі", — пояснює Найдьонова.

Журналісти з’ясували, що лише у вересні 2024 року працівникам "Сонечка" виплатили понад 800 тисяч гривень премій. При цьому 11 співробітників отримали додаткові кошти "на честь свята Різдва Богородиці", а всього того місяця майже 100 працівників отримали надбавку. Найбільше отримала сама заступниця директорки — понад 31 тисячу гривень. Вона ж підписувала документи про преміювання більшості працівників. Втім, пояснити принцип нарахування виплат Найдьонова відмовилася.

Як вказує NGL.media, поки запорізький заклад витрачав мільйони на зарплати та комунальні послуги, реальні витрати на харчування, одяг і проживання дітей покривали львівські установи та благодійні фонди. Зокрема, допомогу надавав фонд "Щасливе сонечко", а також місцеві громади. Приміщення, де мешкали діти, ремонтували коштом обласних ресурсів.

Наприкінці грудня 2024 року Запорізька ОВА оголосила про ліквідацію дитбудинку "Сонечко". У червні 2025 року заклад офіційно закрили, а його функції частково передали Запорізькій обласній дитячій клінічній лікарні.

