В Украине потратили миллионы на детдом, который был без детей: что известно

Самый большой в Украине детский дом "Сонечко" в Запорожье получал сотни миллионов гривен из госбюджета в течение трех лет после эвакуации детей. Несмотря на то, что воспитанников еще в марте 2022 года перевезли во Львовскую область, большинство работников заведения остались в Запорожье и продолжали получать зарплаты и премии.

В Запорожье три года финансировали детдом без детей. Фото из открытых источников

Согласно расследованию NGL.media, за почти три года на содержание детского дома "Сонечко" ушло более 230 миллионов гривен, из которых 212 миллионов направили именно на выплаты персонала.

Эвакуация из детдома началась в середине марта 2022 года. В общей сложности 178 детей в возрасте до шести лет перевезли во львовский дом ребенка "Мальвы". Вместе с ними выехал только один врач из 424 сотрудников. Остальной персонал остался в Запорожье и находились в статусе "простоя".

Как пишут журналисты, бывшая заместитель директора заведения Оксана Найденова подтвердила, что сотрудники получали две трети зарплаты, не работая с детьми.

"А что, мы должны были их уволить? Чтобы люди остались на улице совсем без зарплаты? Мы собирались работать дальше", — объясняет Найденова.

Журналисты выяснили, что только в сентябре 2024 года работникам "Сонечко" выплатили более 800 тысяч гривен премий. При этом 11 сотрудников получили дополнительные средства "в честь праздника Рождества Богородицы", а всего в тот месяц почти 100 работников получили надбавку. Больше всего получила сама заместительница директора — более 31 тысячи гривен. Она же подписывала документы о премировании большинства работников. Впрочем, объяснить принцип начисления выплат Найденова отказалась.

Как указывает NGL.media, пока запорожское заведение тратило миллионы на зарплаты и коммунальные услуги, реальные расходы на питание, одежду и проживание детей покрывали львовские учреждения и благотворительные фонды. В частности, помощь оказывал фонд "Счастливое сонечко", а также местные общины. Помещение, где жили дети, ремонтировали за счет областных ресурсов.

В конце декабря 2024 года Запорожская ОВА объявила о ликвидации детдома "Сонечко". В июне 2025 года заведение официально закрыли, а его функции частично передали Запорожской областной детской клинической больнице.

