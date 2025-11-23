Вперше в історії понтифік звільнив єпископа через справу про сексуальне насильство

Папа Римський Лев XIV звільнив єпископа Рафаеля Сорнозу, щодо якого церква проводить розслідування за підозрою у сексуальному насильстві. Це перший випадок, коли нинішній понтифік відправляє єпископа у відставку на тлі подібних звинувачень.

Єпископ підозрюється в сексуальному насильстві

Розслідування триває

Сорноза подав заяву про відставку торік, досягнувши 75-річного віку — віку, коли єпископи зазвичай завершують служіння. Однак після цього стало відомо, що церковний трибунал відкрив розслідування за скаргою семінариста.

Потерпілий повідомив у листі до Ватикану, що зазнавав насильства з боку Сорнози від 14 до 21 року. У 1990-х роках єпископ очолював семінарію в Хетафе, де, за словами заявника, і відбувалися злочини.

Єпархія заперечує звинувачення, але підтвердила факт розслідування церковним судом у Мадриді. У релігійній установі також повідомили, що Сорноза співпрацює зі слідством, попри складну боротьбу з онкологічним захворюванням.

Ширший контекст: сотні виявлених випадків

У 2024 році в Іспанії католицька ієрархія підтвердила 728 випадків сексуального насильства, скоєних представниками церкви з 1945 року. Після оприлюднення звіту уряд держави ухвалив план компенсацій для жертв духовенства.



