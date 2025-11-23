Папа Римский Лев XIV уволил епископа Рафаэля Сорнозу, в отношении которого церковь проводит расследование по подозрению в сексуальном насилии. Это первый случай, когда нынешний понтифик посылает епископа в отставку на фоне подобных обвинений.

Епископ подозревается в сексуальном насильстве

Расследование продолжается

Сорноза подал заявление об отставке в прошлом году, достигнув 75-летнего возраста, когда епископы обычно завершают служение. Однако после этого стало известно, что церковный трибунал открыл расследование по жалобе семинариста.

Потерпевший сообщил в письме в Ватикан, что подвергался насилию со стороны Сорнозы от 14 до 21 года. В 1990-х годах епископ возглавлял семинарию в Хетафе, где, по словам заявителя, совершались преступления.

Епархия отрицает обвинения, но подтвердила факт расследования церковным судом в Мадриде. В религиозном учреждении также сообщили, что Сорноза сотрудничает со следствием, несмотря на сложную борьбу с онкологическим заболеванием.

Более широкий контекст: сотни выявленных случаев

В 2024 году в Испании католическая иерархия подтвердила 728 случаев сексуального насилия, совершенных представителями церкви с 1945 года. После обнародования отчета правительство государства приняло план компенсаций для жертв духовенства.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что представитель Украинской добровольческой армии и председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук обнародовал комментарий о новой позиции сенатора-республиканца Линдси Грэма относительно возможных действий президента США Дональда Трампа в вопросе мирного урегулирования войны.