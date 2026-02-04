Жахлива трагедія сколихнула Красилівську громаду Хмельницької області: 9-річна дитина загинула, не дійшовши до власної домівки. Поліцейські встановили, що причиною смерті стало алкогольне сп'яніння, до якого хлопчика довів дорослий сусід.

Впав на снігу неподалік дому: на Хмельниччині через недбалість сусіда загинув малолітній хлопчик

Пошуки та виявлення тіла

Події розгорнулися днями, коли близько 23:30 до правоохоронців звернулася мешканка одного із сіл. Вона повідомила, що її син не повернувся додому.

"На пошуки дитини негайно виїхали працівники поліції. Оглядаючи місцевість, правоохоронці виявили тіло хлопчика на городі неподалік дому", — повідомили у поліції Хмельницької області.

Обставини трагедії

Слідство з'ясувало, що того дня дитина зайшла в гості до 55-річного сусіда. Замість того, щоб наглядати за хлопчиком, чоловік влаштував розпивання спиртних напоїв разом із ним.

"Чоловік разом з дитиною розпивав алкоголь, а після вживання спиртного залишив його одного. Хлопчик, будучи дезорієнтованим та не здатним контролювати власні рухи, пішов сам додому".

Дитина змогла подолати лише близько 200 метрів. Через сильну інтоксикацію йому стало зле, він знепритомнів і впав на сніг. Тіло хлопчика направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Покарання для підозрюваного

Слідчі поліції вже оголосили 55-річному чоловікові підозру. Його дії кваліфіковано як залишення в небезпеці, що призвело до смерті.

"Слідчі... оголосили чоловікові підозру за ч. 3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. На період розслідування суд взяв його під варту".

Згідно із санкцією статті, за доведення малолітнього до небезпечного для життя стану та його подальшу загибель, підозрюваному загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

