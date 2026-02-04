Ужасная трагедия всколыхнула Красиловскую громаду Хмельницкой области: 9-летний ребенок погиб, не дойдя до собственного дома. Полицейские установили, что причиной смерти стало алкогольное опьянение, до которого мальчика довел взрослый сосед.

Упал на снегу возле дома: в Хмельницкой области из-за халатности соседа погиб малолетний мальчик

Поиски и обнаружение тела

События развернулись на днях, когда около 23:30 в полицию обратилась жительница одного из сел. Она сообщила, что ее сын не вернулся домой.

"На поиски ребенка немедленно выехали сотрудники полиции. Осматривая местность, правоохранители обнаружили тело мальчика на огороде неподалеку от дома", — сообщили в полиции Хмельницкой области.

Обстоятельства трагедии

Следствие выяснило, что в тот день ребенок зашел в гости к 55-летнему соседу. Вместо того, чтобы присматривать за мальчиком, мужчина устроил распитие спиртных напитков вместе с ним.

"Мужчина вместе с ребенком распивал алкоголь, а после употребления спиртного оставил его одного. Мальчик, будучи дезориентированным и не способным контролировать свои движения, ушел домой".

Ребенок смог преодолеть всего около 200 метров. Из-за сильной интоксикации ему стало плохо, он потерял сознание и упал на снег. Тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Наказание для подозреваемого

Следователи полиции уже объявили 55-летнему мужчине подозрение. Его действия квалифицированы как оставление в опасности, повлекшее смерть.

"Следователи... объявили мужчине подозрение по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. В период расследования суд взял его под стражу".

Согласно санкции статьи, за доведение малолетнего до опасного для жизни состояния и его последующую гибель подозреваемому грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

