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Ворожі дрони почали мінувати українські траси спеціальними шипами

Пастка на дорозі: водіїв попередили про небезпеку скидання шипів із ворожих безпілотників

1 вересня 2026, 15:25
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Недилько Ксения

Російські загарбники застосовують нову небезпечну тактику дронового терору, скидаючи на автомобільні траси спеціальні шипи для ураження транспорту. Головна мета ворога — змусити цивільні легкові автівки та вантажівки зупинитися, щоб згодом атакувати водіїв і пасажирів, які скупчуються біля пошкоджених машин.

Ворожі дрони почали мінувати українські траси спеціальними шипами

Ілюстративне фото

У мережі каналів моніторингу загрози повітряних атак з'явилися попередження про підступну тактику, яку російська армія почала впроваджувати на міжміських автошляхах. Окупанти використовують безпілотні літальні апарати не лише для прямих ударів, а й для створення небезпечних пасток на дорогах, що несуть пряму загрозу життю мирних громадян.

"Дрони розкидають шипи на траси для ураження автівок і вантажівок, які зупинилися, — застерігають фахівці моніторингових спільнот, аналізуючи останні дії загарбників, — а також людей поблизу них: у ворога нова тактика дронового терору цивільних".

Громадян закликають бути максимально пильними під час поїздок та ретельно аналізувати безпекову ситуацію. Особливу обережність слід виявляти у прифронтових регіонах та зонах, де регулярно фіксується рух ворожих розвідувальних чи ударних БпЛА. Кожна зупинка на відкритій ділянці дороги може стати критичною.

"Враховуйте цю інформацію пересуваючись між містами, — наголошують у повідомленні, — особливо там, де літають БпЛА ворога".

Якщо уникнути пастки не вдалося і транспортний засіб дістав пошкодження коліс, водіям радять діяти чітко за протоколом безпеки та не піддаватися паніці. Основне правило в такій ситуації — уникати перебування поруч із заблокованою машиною, оскільки вона стає потенційною цілго для наступного удару з повітря.

"Якщо ви наїхали на шип – не скупчуйтеся біля місця події, — наполегливо рекомендують моніторингові служби, описуючи алгоритм екстрених дій, — а відійдіть на безпечну відстань та повідомте відповідні служби".

Залишивши небезпечну зону, необхідно негайно зв'язатися з екстреними службами чи поліцією, щоб попередити інших учасників дорожнього руху та очистити дорожнє полотно.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Україна вже близько до того, щоб ефективно збивати реактивні дрони.



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