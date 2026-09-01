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Вражеские дроны начали минировать украинские трассы специальными шипами

Ловушка на дороге: водителей предупредили об опасности сброса шипов с вражеских беспилотников

1 сентября 2026, 15:25
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Недилько Ксения

Российские захватчики применяют новую опасную тактику дронового террора, сбрасывая на автомобильные трассы специальные шипы для поражения транспорта. Главная цель врага — заставить гражданские легковые автомобили и грузовики остановиться, чтобы впоследствии атаковать водителей и пассажиров, скапливающихся возле поврежденных машин.

Вражеские дроны начали минировать украинские трассы специальными шипами

Иллюстративное фото

В сети каналов мониторинга угрозы воздушных атак появились предупреждения о коварной тактике, которую российская армия начала внедрять на междугородных дорогах. Оккупанты используют беспилотные летательные аппараты не только для прямых ударов, но и для создания опасных ловушек на дорогах, несущих прямую угрозу жизни мирных граждан.

"Дроны разбрасывают шипы на трассы для поражения остановившихся автомобилей и грузовиков, — предостерегают специалисты мониторинговых сообществ, анализируя последние действия захватчиков, — а также людей вблизи них: у врага новая тактика дронового террора гражданских".

Граждан призывают быть максимально бдительными во время поездок и тщательно анализировать ситуацию безопасности. Особую осторожность следует проявлять в прифронтовых регионах и зонах, где регулярно фиксируется движение вражеских разведывательных или ударных БПЛА. Каждая остановка на открытом участке дороги может оказаться критической.

"Учитывайте эту информацию, передвигаясь между городами, — подчеркивают в сообщении, — особенно там, где летают БПЛА врага".

Если избежать ловушки не удалось и транспортное средство получило повреждение колес, водителям советуют действовать четко по протоколу безопасности и не поддаваться панике. Основное правило в такой ситуации – избегать пребывания рядом с заблокированной машиной, поскольку она становится потенциальной для следующего удара с воздуха.

"Если вы наехали на шип – не оставайтесь у места происшествия, – настоятельно рекомендуют мониторинговые службы, описывая алгоритм экстренных действий, – а отойдите на безопасное расстояние и сообщите соответствующие службы".

Оставив опасную зону, необходимо немедленно связаться с экстренными службами или полицией, чтобы предупредить других участников дорожного движения и очистить дорожное полотно.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Украина уже близка к тому, чтобы эффективно сбивать реактивные дроны.



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