Український бізнесмен збив на смерть пішохода на Житомирщині: що відомо (ФОТО)

На Житомирщині триває розслідування смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участі відомого бізнесмена. Власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа підтвердив, що саме він був за кермом автомобіля, який 9 лютого збив на смерть пішохода на автодорозі Київ–Чоп.

Український бізнесмен Ігор Мазепа. Фото з відкритих джерел

Аварія сталася близько 19:30 на 204-му кілометрі траси поблизу села Кам’яний Майдан у Звягельському районі. За попередніми даними поліції, автомобіль Mercedes-Benz рухався у напрямку Житомира та на неосвітленій ділянці дороги здійснив наїзд на 60-річного чоловіка, який перетинав проїзну частину в невстановленому місці. Потерпілого з тяжкими травмами доправили до лікарні, однак дорогою він помер.

Правоохоронці зазначають, що за результатами первинного медичного огляду водій був тверезим. Слідчі ГУНП у Житомирській області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини. Наразі встановлюються всі обставини трагедії.

Фото поліції з місця ДТП за учасю Ігоря Мазепи

Хоча офіційно поліція не називала імені водія, згодом Ігор Мазепа публічно підтвердив свою участь у ДТП.

"На жаль, вимушений повідомити про дорожньо-транспортну подію, учасником якої я став. 9 лютого, повертаючись до Києва, на Житомирській трасі я потрапив у аварію за участю третьої особи", — написав бізнесмен.

У заяві Ігор Мазепа також наголосив, що не перебував у стані сп’яніння, не був втомлений та не порушував правил дорожнього руху. Бізнесмен також заявив про готовність повністю співпрацювати зі слідством.

